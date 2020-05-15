Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençlerin bugün sokak çıkmasına izin verilmişti.

42 gün aradan sonra bugün sokaklarda olan gençler, 4 saatlik sokak izinlerinde şehirlerin meydanlarını, parkları ve yeşil alanları doldurdu. Arkadaşları ile hasret gideren gençlerin sosyal mesafe kuralına riayet edip maske taktıkları da görüldü.

Gençlerin günlerdir gösterdikleri sabır ve aldıkları tedbirleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından gençlere teşekkür eden Koca, "Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi. Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak, yakında her gün görecek" dedi.

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