Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Sağlık Bakanı Kocadan gençlere teşekkür
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün kısıtlı saat aralığında sokağa çıkan gençlere sosyal medya hesabından teşekkür etti. "Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi" diyen Koca, "Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak, yakında her gün görecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençlerin bugün sokak çıkmasına izin verilmişti.

42 gün aradan sonra bugün sokaklarda olan gençler, 4 saatlik sokak izinlerinde şehirlerin meydanlarını, parkları ve yeşil alanları doldurdu. Arkadaşları ile hasret gideren gençlerin sosyal mesafe kuralına riayet edip maske taktıkları da görüldü.

Gençlerin günlerdir gösterdikleri sabır ve aldıkları tedbirleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından gençlere teşekkür eden Koca, "Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi. Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak, yakında her gün görecek" dedi.

Sivas'ta 4 ilçedeki kısıtlama sona erdi
GÜNDEM
Sivas'ta 4 ilçedeki kısıtlama sona erdi

Komşuda bir çiftlikte kuş gribine rastlandı
DÜNYA
Komşuda bir çiftlikte kuş gribine rastlandı

Sağlık Bakanlığı minibüs şoförleri ve yolcular için rehber yayımladı
EKONOMİ
Sağlık Bakanlığı minibüs şoförleri ve yolcular için rehber yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 103 kişi iyileşti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 103 kişi iyileşti

Nazik siparişiyle Türkiye’nin tanıdığı Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
GÜNDEM
Nazik siparişiyle Türkiye’nin tanıdığı Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Abone Ol Google News
65 yaş üstünün dışarı çıkma saati değişti

65 yaş üstünün dışarı çıkma saati değişti

Pazar günü saat 12.00 - 18.00'da sokağa çıkabilecekler.
Türkiyeden dünyaya örnek operasyon

Türkiye'den dünyaya
örnek operasyon

114 ülkeden 70 bin vatandaşımız ülkeye getirildi.
Aşı için tarih verdi

Aşı için tarih verdi

​ABD Başkanı Trump projenin ismini açıkladı.
Saatler kaldı

Saatler kaldı

İçişleri'nden 15 il için genelge.
Son 75 yılın <br>en sıcak mayısı

Son 75 yılın
en sıcak mayısı

Meteorolojiden ​Bursa için kritik uyarı.
500'ün altına düştü

500'ün altına düştü

Türkiye'nin son 24 saatini açıklandı.

Albayrak'tan<br>Pakistan'da seferberlik

Albayrak'tan
Pakistan'da seferberlik

​Hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirler alındı.

Artık Türkiye'de üretilecek

Artık Türkiye'de üretilecek

​Bakan Mustafa Varank müjdeyi verdi.

Otuz yıl sonra kavuştular

Otuz yıl sonra kavuştular

Burhan Amca, nikah masasına oturdu.
Şimdi hazırlık <br>yapma zamanı

Şimdi hazırlık
yapma zamanı

DSÖ'den korkutan koronavirüs uyarısı.
2020 atamaları yapıldı

2020 atamaları yapıldı

İkinci bir emre kadar ilişikleri kesilmeyecek.
Korona pazarı

Korona pazarı

Sosyal mesafe sıfır, adım atacak yer yok.
Git Van'da katledilenleri savun!

Git Van'da katledilenleri savun!

​Emniyet müdüründen HDP vekiline tokat gibi sözler.
Özdil'in eşinden savunma alınacak

Özdil'in eşinden savunma alınacak

​Mahkeme, üzerine kayıtlı olan villadaki kaçak yapıları soracak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.