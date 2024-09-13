Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'elektronik sigara' hakkında dikkat çeken uyarı: Sağlığı tehdit eden en önemli risklerden

"Birincisi kilo, ikincisi bağımlılık. Özellikle tütün ve alkol bağımlılığı. Maalesef özellikle genç nüfusumuza bir saldırı olarak düşündüğümüz puff veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım. Çünkü bunlar sağlığımızı kaybedecek en önemli risklerdir. Üçüncüsü de hareketsizlik. Sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerimiz diyetisyeniyle, fizyoterapistiyle, hem kanser taramalarıyla hem de sağlıklı kalabilmemiz için danışacağımız, bilgi alacağımız veya hastaneye gitmeden bazı hastalıkların tedavi edilebilecek en önemli yerlerdir. Toplumumuzdan aile hekimleriyle tanışmalarını, sağlıklı hayat merkezlerine gidip danışmanlık almalarını istiyorum. Diyetisyeninden psikoloğuna, fizyoterapistinden diş hekimine, kanser taramasına kadar tüm hizmetlerin buralarda bizler tarafından ücretsiz verildiğinin bilinmesini istiyorum."