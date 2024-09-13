Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'elektronik sigara' hakkında dikkat çeken uyarı: Sağlığı tehdit eden en önemli risklerden

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da Vali Vahdettin Özkan'ı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasında ziyaret etti.
Kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Özkan'dan bilgi alan Memişoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ile Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.
"Millete daha iyi hizmet vermek için çabalıyoruz"
Merkezde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, Konya'nın Şehir Hastanesi'nin yanı sıra üniversite hastaneleri ve 225 sağlık ocağıyla çok iyi noktada olduğunu söyledi.
Sağlıkta çok daha iyi yerlere gelmek için çabaladıklarını ifade eden Memişoğlu, "İnsanlarımıza hizmet etmek için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hizmetkarız. Millet adına, millete daha iyi hizmet vermek için çabalıyoruz. Bizler bu medeniyeti en iyi şekilde yukarı çıkarmak için çaba harcıyoruz. Bizi destekledikleri için millete de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Sağlığı tehdit en büyük üç risk olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:
Memişoğlu, daha sonra Taşbina'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret edip, belediye faaliyetleri hakkında bilgi aldı.