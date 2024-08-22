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Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu açıklaması: Altı kişide tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığını, Türkiye'de 2010 yılından itibaren görüldüğünü ve 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

20:06 - 22/08/2024 Perşembe
DHA
Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olarak dikkat çekiyor.
Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olarak dikkat çekiyor.
Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır
" ifadelerine yer verildi.



#Batı Nil Virüsü
#Sağlık Bakanlığı
#Ölüm
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