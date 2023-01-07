Hayat Sağlık Bakanlığından muayenehanesi olan hekimlerle ilgili yeni düzenleme Kota kaldırıldı
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili yeni düzenleme: Kota kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, muayenehane hekimleriyle ilgili "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota düzenlemesini kaldırdı. Buna göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yaparak ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde gerçekleştirebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanlığından muayenehanesi olan hekimlerle ilgili yeni düzenleme: Kota kaldırıldı
Foto/Arşiv

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliklerine göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek.

Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.

Bakan Koca: Muayenehane hekimleri ile ilgili çalışma 7 Ocak'tan önce ilan edilecek
HAYAT
Bakan Koca: Muayenehane hekimleri ile ilgili çalışma 7 Ocak'tan önce ilan edilecek

ÖNEMLİ ORANDA SERBESTLİK TANINDI

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemelerle halihazırda muayenehanesi bulunan hekimler ile 60 yaş üzerinde olup muayenehane açmak isteyen hekimlerin özel hastanelerden yararlanmasına yönelik sınırlamalar büyük oranda kaldırıldı.

  • Muayenehane hekimlerinin hastasını tedavi edeceği hastanelerle sözleşme yapma zorunluluğu devam edecek. Bu hekimler, birden fazla özel hastaneyle, kadrolarının üçte birini aşmayacak şekilde sözleşme yapabilecek. Ayrıca ilave olarak istedikleri bir hastaneyle de kadro sınırlamasına takılmaksızın sözleşme düzenleyebilecek.

Hasta güvenliğinin garanti altına alınması ve denetlenebilir olması bakımından hasta kayıtları, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi'nde (MBYS) tutulacak ve hastanelere nakli bilgi sistemleri üzerinden yapılacak.

Fahrettin Koca: 2022’de toplam muayene sayısı tam 465 milyon 444 bin 49 oldu
HAYAT
Fahrettin Koca: 2022’de toplam muayene sayısı tam 465 milyon 444 bin 49 oldu

VAKA BAZLI ÖZEL İZİN VERİLEBİLECEK

Yönetmelik değişiklikleri kapsamında, sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilmesinin de önü açıldı.

Yapılan düzenlemelerle, 6 Ekim'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle gündeme gelen "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota kaldırıldı.

KOCA: "MUAYENEHANE HEKİMLERİNİN SAĞLIĞA KATKILAR DEVAM EDECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: MHRS'de gidilmeyen randevulara karşı yeni uygulama devrede
HAYAT
Sağlık Bakanlığı harekete geçti: MHRS'de gidilmeyen randevulara karşı yeni uygulama devrede
İstenen isimler gülümsetti

İstenen isimler gülümsetti

Ad-soyadı değişikliği başvurularında rekor kırıldı.
2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

​Ortaya çıkan kareler herkesi mest etti.
15 araçbirbirine girdi

15 araç
birbirine girdi

Kırşehir'de feci kaza: İki ölü 12 yaralı var.

Fenerbahçe evindeki son 10 derbide sadece 2 kez kaybetti

Son halini görenler hayran kalıyor.

​Karadeniz Sahil Yoluna tünelle bağlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.