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Sağlık değil hastalık kabini

Mahalle aralarında ‘sağlık kabini’ olarak hizmet veren kuruluşların bazıları yetkilerini aşarak, reçetesiz iğne yapıyor, antibiyotik uyguluyor ve evlere ‘kokteyl serum’ servisi bile veriyor. Hemşire, ebe, sağlık memuru gibi yardımcı sağlık personellerince açılıp işletilen bu merkezlerde normalde sadece pansuman, reçeteli iğne ve serum gibi hizmetler verilebiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık değil hastalık kabini
Sağlık kabini

Mahalle aralarında ‘sağlık kabini’ tabelasıyla hizmet veren kuruluşlardan bazıları yetkilerini aşarak tehdit saçıyor.

Hemşire, ebe, sağlık memuru gibi yardımcı sağlık personellerince açılıp işletilen bu merkezlerde normalde sadece pansuman, reçeteli iğne ve serum gibi hizmetler verilebiliyor.

Sağlık Kabini
Sağlık Kabini

Vatandaşların telefonla arayarak ulaşabildiği sağlık kabinleri, hazırladıkları serum kokteyllerini evlere gelip takıyor, antibiyotik tedavisi bile yapıyor. Bu durumu yetki sınırını aşmak olarak nitelendiren uzmanlar, reçetesiz uygulanan sağlık işlemlerinin ölümle sonuçlanabileceğini belirtiyor.

‘ACİL’ NİYETİNE

Serum takmanın dışında enjeksiyon uygulamalarının da yapıldığı sağlık kabinlerinde, dikiş atmadan kulak delmeye, tansiyon ve şeker ölçümünden damar yolu açmaya kadar çok geniş yelpazede işlem uygulanıyor. Özellikle grip sezonunun arttığı şu günlerde, acil servislere ‘serum taktırmak’ için giden vatandaşların bu sağlık kabinlerine yöneldiği ifade ediliyor.

YASAL DEĞİL

Hekimlerin birtakım testler sonucu hastanın ihtiyacını belirleyerek tedavi uyguladığına dikkat çeken Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, “Her tedavi ve ilacın bir yan etkisi var. Rastgele serum takmanın en basitinden enfeksiyon riski var. Gerekli tetkikler yapılmadan, reçete yazılmadan insanların talebiyle yapılan her türlü tıbbi müdahale sakatlanma ve ölüm dahil birçok riski barındırıyor. Yapılan uygulamalar yasal değil” dedi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander de bir serumun hekim muayenesinden sonra ihtiyaç duyulması halinde takılabileceğini söyledi. Cander geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayı da aktardı: “Acil servisimize 23 yaşındaki bir hasta geldi, ilaç nedeniyle anafilaksi yani yüksek düzeyde alerjik reaksiyon yaşadı. Bu durum olduğunda hasta hemen şoka giriyor, bazı durumlarda ölümle sonuçlanıyor. Bir sağlık kabininde antibiyotik kaynaklı böyle bir şey olsa müdahale etme şansları yok, hastayı kaybederler” diye konuştu. Sağlık kabinine başvuran bir vatandaş da kabinden hasta çıktığını söyledi.

NEFES ALAMADIM

Bir şikayet platformundan yaşadıklarını anlatan A.T. şunları söylüyor: “İnternetten bulduğum numaradan evime sağlık kabini çağırdım. Alerjimin olduğunu söylediğim halde bana antibiyotik taktılar. Vücudum kabarmaya başladı ve nefes alamaz hale geldim. Sağlık kabininin bana taktığı serum yüzünden hastanelik oldum.”

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