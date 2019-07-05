Sağlık turizminde merdivenaltı tehdidi

Sağlık turizminin lokomotifi olan saç ekimi, Türkiye’de önemli bir pazar payına sahip. DEİK verilerine göre saç ekim ve estetik cerrahide 2018 yılında Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar doların üzerinde ciro sağlarken, bu rakamın yüzde 85’ini saç ekimi oluşturdu. Özellikle Avrupalı hastaların rağbet gösterdiği saç ekiminde hastane dışında yapılan başarısız uygulamalar sektör açısından tehdit oluşturuyor.

Yusuf Topal

Nişantaşı Hastanesi Uzm. Dr. Yusuf Topal, “Günlük 5 bine ulaşan saç ekiminde en önemli nokta doktor uygulamasıdır. Hastane dışında ve ameliyathane şartlarını karşılamayan saç ekimi uygulamaları, Türkiye’nin bu pazarda itibarını kaybetmesine sebep olurken saç ekiminin başka ülkelere kaymasına yol açıyor” dedi. Topal, bu gidişatın özellikle Avrupa ülkeleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’ndan gelen hastaların kaybedilmesine sebep olacağını ifade etti.

BAŞARISIZ OPERASYONLAR ZARAR VERİYOR

Saç ekim yöntemlerinin yanlış uygulanması veya cildi beslemeden yapılan saç ekimlerinden sonuç alınmadığı gibi, bu tür uygulamaların aynı 0zamanda saç derisine de zarar verdiğini kaydeden Topal, “Öncelikle hasta muayene edilerek, saç ekimine gerek olup olmadığı tespit edilir. Saç ekimi uzmanı muayenesinde saç köklerinin yaşadığını veya geçici bir dökülme yaşanıldığı tespit ederse saç köklerini güçlendirecek tedaviler uygulanır. Yaş, hormonlar ve ailesel kalıtıma bağlı olarak saçı dökülen kişilerde saç ekimi yapılabilir. Bununla birlikte yanık sonucu saç ya da kaşlarda oluşan çıplak alanlara, estetik operasyon sonucu ve hastalık sebebiyle saç dökülmesi oluşan saçsız bölgelere de saç ekimi uygulanabilir” diye konuştu.

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