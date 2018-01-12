Sahte bala son verecek tesis hizmete girdi

Ordu'da Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı hizmet vermeye başladı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarını yerinde inceledi.

Vali Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de en çok bal üretilen illerinin başında gelen Ordu'da, AB desteğiyle bal analizi ve paketleme tesisi kurulduğunu söyledi.

Balda tağşiş ve taklit ortadan kaldırılacak

Enstitü kampüsünde 4 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulan tesisin gelişmiş cihazlarla donatıldığını, tesisin arıcılık sektörüne de ivme kazandıracağını ifade eden Vali Yavuz, tesisin balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldıracağına dikkati çekti.

Ordu Valiliğince hazırlanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projenin hizmet vermeye başladığını belirten Yavuz, tesisin bal üreticilerini motive edeceğini dile getirerek, "Arıcılık Araştırma Enstitüsü gözetim ve denetimindeki laboratuvar sistemlerimiz belki dünyada tektir. Bu denli bal analizi yapabilen laboratuvar sistemleri neredeyse yok denecek kadar azdır. Bununla övünüyoruz, gurur duyuyoruz." dedi.

Sertifikasyon sistemine geçerek şüpheleri ortadan kaldıracağız

Tesiste arının balı hangi çiçekten ürettiği, katkı maddesinin olup olmadığı dahil her türlü analizin yapılabildiğine işaret eden Yavuz, şunları söyledi:

"Bundan sonra bir sertifikasyon sistemine geçeceğiz. Bunu yaptığımızda balla ilgili insanların zihnindeki şüpheyi ortadan kaldıracağız. Yediğim bal hakiki bal mıdır? Yoksa şeker midir? İnsan sağlığına zararlı bir madde var mıdır? Tüm bu soru işaretlerinin tamamını bertaraf etmiş olacağız. Böylelikle üreticimizin alın terini ve ürünün en iyi fiyattan pazarlama, aynı zaman tüketiciyi de en kaliteli balla buluşturmak gibi önemli bir işlevi görmüş olacağız."

Vali Yavuz, proje kapsamında BALMER şirketinin kurulduğunu, bundan sonraki yetkininin şirkette olacağını belirterek, "Artık bundan sonra bu emaneti şirketimize teslim ediyoruz. Valiliğimizin gözetim ve denetimde, şirketimiz tamamen piyasa koşullarında hizmet edecek ve inşallah üreticimizin hak ettiği geliri de elde etmesini sağlayacak. Aynı zamanda tüketicimiz de sağlıklı ve gerçekten kaliteli bir bala ulaşmış olacaktır." açıklamasında bulundu.

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