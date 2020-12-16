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Hayat İzmir, İstanbul, Aydın ve Mersin başta olmak üzere 14 ilde ölüm vakaları görüldü Sahte içki 69 günde 92 can aldı
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Sahte içki 69 günde 92 can aldı:

İzmir, İstanbul, Aydın ve Mersin başta olmak üzere 14 ilde ölüm vakaları görüldü: Sahte içki 69 günde 92 can aldı

Bursa'da son 3 günde metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 3'ünün hayatını kaybetmesiyle 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölüm sayısı 92'ye ulaştı. Ülke geneline İzmir, İstanbul, Aydın ve Mersin başta olmak üzere 14 ilde ölüm vakaları görüldü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ülke genelinde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim'den bu yana hastanelere başvuran 92 kişi yaşamını yitirdi. Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya da devam ediyor.

Bursa’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 3’e yükseldi
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Bursa’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 3’e yükseldi

9 Ekim'de İzmir'de 4 kişinin ölümüyle ülke gündemine gelen sahte içki, aradan geçen 69 günde 14 ilde 92 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Son olarak Bursa'da sahte içki nedeniyle gerçekleşen ölüm olayları, metil alkol tehlikesini bir kez daha hatırlattı.

Bakanlık sahte içki bilançosunu açıkladı: 142 imalathane deşifre edildi
GÜNDEM
Bakanlık sahte içki bilançosunu açıkladı: 142 imalathane deşifre edildi

Önceki gün 14 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da dün ve önceki gün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi, Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırıldı, bu kişilerden Mehmet İ. (59), Ferdi N. (37) ve İrfan Ç. (39) yaşamını yitirdi. Hastanelerde tedavisi süren 11 kişiden 6'sının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sahte içki kâbusu: Sekiz şehirde 44 kişi öldü
GÜNDEM
Sahte içki kâbusu: Sekiz şehirde 44 kişi öldü
  • Kayseri'de 16 Kasım'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 gün önce hastaneye başvuran H.E, hayatını kaybetti.
  • Aydın'da 11 Kasım'da, metil alkolden zehirlenen Şevket Ö.Y. (48), 21 gün süren yaşam mücadelesini kazanamadı.
  • Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 9 Kasım'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan A.S. (52) ve B.Z. (28) öldü.
  • İzmir'in Ödemiş ilçesinde 9 Kasım'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören Ali Yüksel, hayatını kaybetti.

Sahte içki üreticisi: Niye 5 liralık içki içiyorlar
OYNAT 01:49
Sahte içki üreticisi: Niye 5 liralık içki içiyorlar
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 500 şişe sahte içki geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlıdan biri, ölümlerin hatırlatılması üzerine ''Niye 5 liralık içki içiyorlar'' diyerek pişkince cevap verdi.

Ekim ayında görülen vakalarla sahte alkol nedeniyle 69 günde İzmir'de 40, İstanbul ve Aydın'da 10'ar, Mersin'de 8, Kırıkkale'de 7, Kırklareli ve Bursa'da 3'er, Muğla, Zonguldak, Tekirdağ ve Balıkesir'de 2'şer, Samsun, Trabzon, Kayseri'de 1'er olmak üzere 92 kişi, tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

Sahte içkide korkunç detay: Ölüm kargo ile geldi
GÜNDEM
Sahte içkide korkunç detay: Ölüm kargo ile geldi

Sahte içkiyle mücadele sürüyor

Ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında çok sayıda ilde emniyet ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ankara'da 1 Ocak-27 Ekim tarihleri arasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 427 alkollü eğlence mekanı, 162 tekel büfe market ve toptancı ile 4 depoya baskın düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 159 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu, 58 bin 346 litre sahte/kaçak alkollü içecek, 18 bin 856 litre etil alkol, 340 litre metil alkol ele geçirildi. Ayrıca 92 şüpheli hakkında da toplam 230 bin 639 lira idari para cezası uygulandı.

Adana'da da Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik yılın 10 ayında 101 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 100 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, birçoğu adli kontrol şartıyla olmak üzere 97'si serbest bırakıldı.

Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
FOTOĞRAF 10
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Bursa Çekirge Devlet ve Şehir Hastanelerine iki günde alkol zehirlenmesi ile peşpeşe 11 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
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Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 11 kişiden Mehmet İ. isimli şahıs bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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Polisin yaptığı soruşturmada zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi.
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E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.
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Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul’daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.
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Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 5 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul’dan gelen 50 litrelik etil alkolün 30 litresine ulaştı.
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20 litrelik kısmının ise yarım litrelik pet şişeler halinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi.
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Polis yaklaşık 40 şişe olduğu tahmin edilen sahte içkilerin peşine düşerken içenleri ise en yakın hastaneye gitmeleri hususunda uyardı.
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Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
Bursa'da sahte içki nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı. İnternet üzerinden sipariş verdiği etil alkolleri piyasaya süren 2 kişi ile satın alan 5 kişi daha gözaltına alındı.


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