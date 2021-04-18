​Sahurda doğru beslenmenin yolları​

Sahur sonrası yaklaşık olarak 15-16 saatlik bir açlık süresi olacağı için uzun süre midede kalan ve tok tutma özelliği olan besinlere yer vermek gerekiyor. Bu besinlerin başında yumurta ve yulaf geliyor. Yulaf süt ile pişirilerek ya da yoğurtla tüketilebilir. İsteğe göre kefir ile de karıştırılabilir. Yulaf oldukça besleyici ve tok tutucudur. Yulafla beraber kullanacağınız yoğurt veya süt de tok tutucu özelliktedir. Ayrıca içerdikleri amino asit ile rahat bir uyku için yardımcı olurlar.

Nilay Keçeci Arpacı

En kaliteli protein kaynaklarından biri olan yumurta da sahur için olmazsa olmaz bir besindir. Özellikle haşlanmış yumurta içerdiği kaliteli protein ve yağ ile uzun süre tok kalmayı sağlar. Protein ve kalsiyum deposu peynir tüketilecekse, az yağlı ve tuzsuz olan çeşidi sahurda tercih edilmelidir. Bol yeşillik, salatalık, domates, birkaç tuzsuz zeytin ve 1-2 dilim kompleks karbonhidrat içeriği ile kan şekerini dengeleyen tam buğday ya da tam çavdar ekmeği ile bir kahvaltı mönüsü de oluşturulabilir.

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ENERJİ İÇİN SAHURDA MEYVE ŞART

Enerji vermesi ve bağırsakların doğru bir şekilde çalışması için de meyve tüketilebilir. Meyveler lif özelliği ile sindirim sisteminin çalışmasına, antioksidan özelikleri ile bağışıklığın güçlenmesine ve su içeriğiyle de oruç süresince susuzluğun yaşanmamasına destek verir. Sahur için en ideal meyveler kayısı, elma, erik, ananas ve armuttur. Faydalı yağ asitleri ve protein içeren badem, ceviz ve fındık üçlüsü de sahur mönünüzde yer alabilir. Özellikle ceviz, insülin dengesinde etkilidir. Ama bu yağlı tohumları aşırıya kaçmadan, her birinden en fazla 5-6 parça tüketmek gerekir.

SAĞLIKLI İFTAR İÇİN BESİN ÖNERİLERİ

İftar saati geldiğinde bir anda mideye yüklenmemek ve devamında sağlık problemleri yaşamamak için hafif başlangıçlar yapmak gerekir. Bir bardak su ve 2 hurma ile orucunuzu açıp; uzun süre hareketsiz kalan midenizi yavaşça hareketlendirebilirsiniz. Ardından krema ya da un içermeyen bir çorba ile iftarınıza devam edebilirsiniz. Sebze çorbası, en sağlıklı ve en iyi başlangıç öğünü olur. İftar için olmazsa olmaz olan bir şey de salatadır. Bol yeşillik çeşidi içeren bir salata her zaman mönünüzde olsun.

Ana yemekte protein olması kısa zamanda doymayı sağlar ve tatlı isteğini baskılamaya destek verir. Balık veya tavuk ızgara, etli-kıymalı bir sebze yemeği ideal ve sağlıklı bir iftar mönüsüdür. İftar sonrası hazmı kolaylaştırmak ve mideyi rahatlanmak adına papatya, melisa ya da beyaz çay içilebilir. Yine böğürtlen yaprakları, kayısı parçacıkları ve hibiskus içeren karma çaylardan da içilebilir.

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