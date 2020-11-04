Salata tarifleri: Pratik, diyet ve lezzetli salata nasıl yapılır?

Elmalı kereviz salatası, Tavuklu pazı salatası, lahana salatası, havuçlu narlı turp salatası ve peynirli soğanlı domates salatası ile karşınızdayız. Eminim çok beğeneceksiniz. E hadi o zaman mutfağa. Detaylar haberimizde...

Elmalı Kereviz Salatası

Elmalı Kereviz Salatası Tarifi İçin Malzemeler

1 Adet Rendelenmiş Kereviz

1 Adet Rendelenmiş Yeşil Elma

1 Kase Rendelenmiş Mor Lahana

1 Kase Yoğurt

1 Çorba Kaşığı Krem Peynir

1 Avuç Doğranmış Ceviz

1 Avuç Kuru Üzüm

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1 Diş Sarımsak Yeteri Kadar Tuz

Elmalı Kereviz Salatası yapılışı

Mor lahanayı karıştırma kabına alın. Krem peyniri ekleyin. Eze eze karıştırın. Ceviz ve üzümü ekleyip karıştırmaya devam edin. Elmayı ekleyip karıştırın. Tuzunu serpin. Sarımsağı ezip yoğurda ekleyin, hepsini karıştırın. Kerevizi ekleyip tamamen homojen oluncaya kadar karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine ekstradan ceviz ve üzümle servis edin.

Elmalı Kereviz Salatası kaç dakikada hazırlanır?

Elmalı kereviz salatası 20 dakikada hazırlanıyor.

Elmalı Kereviz Salatası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan elmalı kereviz salatasının kalorisi 82,4.

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Elmalı Kereviz Salatası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Elmalı kereviz salatası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 11 lira.

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Havuçlu Narlı Turp Salatası.

Havuçlu Narlı Turp Salatası Tarifi İçin Malzemeler

1 Adet Orta Boy Karpuz Turp

1 Adet Beyaz Turp

1 Adet Orta Boy Havuç

1 Adet Nar

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Limon Suyu

Yeteri Kadar Zeytinyağı

Havuçlu Narlı Turp Salatası yapılışı

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Pembe turbu bölüp rendeye atın. Diğer turbu bölüp rendeye atın. Havucu rendeye atın. Hepsini servis kasesine alın. Narı ayıklayıp üzerine yayın. Servis sırasında limonunu, tuzunu ve yağını ayarlayın.

Havuçlu Narlı Turp Salatası kaç dakikada hazırlanır?

Havuçlu Narlı Turp salatası 20 dakikada hazırlanıyor.

Havuçlu Narlı Turp Salatası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan havuçlu narlı turp salatasının kalorisi 76,2.

Havuçlu Narlı Turp Salatası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Havuçlu Narlı Trup salatası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 2.25 lira.

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Lahana Salatası.

Lahana Salatası Tarifi İçin Malzemeler

300 Gram Doğranmış Beyaz Lahana

1 Tatlı Kaşığı Zeytinyağı

1 Avuç Ceviz

Yeteri Kadar Tuz

Arzu Edilen Kadar Rendelenmiş Limon Kabuğu

1/2 (Yarım) Adet Limon

1/2 (Yarım) Su Bardağı Tahin

Servis Malzemeleri

Arzu Edilen Kadar Toz Sumak

Arzu Edilen Kadar Ince Kıyılmış Maydanoz

Lahana Salatası yapılışı

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Lahanaları zeytinyağı ile birlikte tencereye alın biraz kavurun. Çok az sıcak su ekleyip soldurun. Cevizi ayrı bir yerde küçük doğrayın ve lahanalar solup suyunu çekince ilave edin. Tuzunu ve limon kabuğunu ekleyin. Limon suyunu ilave edin ve karıştırın. Pişirin ve soğuttuktan sonra tahinini ekleyin. Dilerseniz sumak ve taze kıyılmış maydanoz ile servis edebilirsiniz.

Lahana Salatası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan lahana salatası 30 dakikada pişer.

Lahana Salatası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan lahana salatasının kalorisi 196,5.

Lahana Salatası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

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Lahana salatası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9 lira.

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Peynirli Soğanlı Domates Salatası.

Peynirli Soğanlı Domates Salatası Tarifi İçin Malzemeler

1 Su Bardağı Doğranmış Keçi Peyniri

1 Adet Küp Küp Doğranmış Mor Soğan

1 Adet Küp Küp Doğranmış Pembe Domates

1 Kase Şeker Domates

1/2 (Yarım) Demet Doğranmış Taze Reyhan

Sos Malzemeleri

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Zeytinyağı

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Yeteri Kadar Limon Suyu

Yeteri Kadar Balzemik Sos

Peynirli Soğanlı Domates Salatası yapılışı

Malzemelerin hepsini servis tabağında harmanlayın. Damak zevkinize göre tuzunu, zeytinyağını, limon suyunu ve balzamik sosunu ayarlayın.

Peynirli Soğanlı Domates Salatası kaç dakikada hazırlanır?

Peynirli soğanlı domates salatası 10 dakikada hazırlanıyor.

Peynirli Soğanlı Domates Salatası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan peynirli soğanlı domates salatasının kalorisi 135,2.

Peynirli Soğanlı Domates Salatası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

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Peynirli Soğanlı Domates salatası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 25 lira.

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Tavuklu Pazı Salatası.

Tavuklu Pazı Salatası Tarifi İçin Malzemeler

1 Adet Tavuk Göğsü Eti

3 Çorba Kaşığı Ayıklanmış Nar

1/2 (Yarım) Bağ Haşlanmış Kıyılmış Pazı

Sos Malzemeleri

1/2 (Yarım) Adet Limon Suyu

Yeteri Kadar Zeytinyağı

Yeteri Kadar Tuz

Üzeri İçin

1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

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1 Avuç Ceviz

Arzu Edilen Kadar Kırmızı Toz Biber

Tavuklu Pazı Salatası yapılışı

Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin. Kalan malzemelerle dilediğiniz şekilde karıştırın. Sosunu ekleyip servis edin. Üzerine arzu ederseniz kızdırdığınız zeytinyağında biberle çevrilmiş cevizleri ekleyin.

Tavuklu Pazı Salatası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan tavuklu pazı salatası 20 dakikada hazırlanıyor.

Tavuklu Pazı Salatası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tavuklu pazı salatasının kalorisi 184,2.

Tavuklu Pazı Salatası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

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Tavuklu pazı salatası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10,25 lira.