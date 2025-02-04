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Sanat Konuşmaları başlıyor

Sanat Konuşmaları başlıyor

04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Rami Kütüphanesi, "Mehmet Cemil ile Velhasıl Sanat Konuşmaları" adlı özel bir söyleşi serisine ev sahipliği yapacak.

7 Şubat akşamı başlayacak etkinlik, edebiyat dünyasının önemli isimlerini sanatseverlerle buluşturacak. Şubat ayında altı söyleşinin gerçekleşeceği etkinlik dizisi, edebiyatın farklı sanat disiplinleriyle kurduğu derin bağları ele alarak, katılımcılara ilham verici tartışmalar sunmayı amaçlıyor. Programa 7 Şubat'ta Tarık Tufan, 8 Şubat'ta Mahmut Fazıl Coşkun, 14 Şubat'ta Kaan Murat Yanık, 15 Şubat'ta İrem Uzunhasanoğlu, 21 Şubat'ta Furkan Çalışkan, 22 Şubat'ta ise Ercan Kesal konuk olacak. Ücretsiz söyleşiler, 19.00'da başlayacak.




#Aktüel
#Sanat
#Hayat

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