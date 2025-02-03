Sahnede canlandırdığı Meryem’le Kudüs’te tanıştı

Tiyatrocu Nurdan Albamya İnce, üç sezondur oynadığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” oyununun Meryem’ini Kudüs’te ziyaret etti. İnce’nin yazıp oynadığı, Yunus Emre Obut’un yönettiği oyun, Mescid-i Aksa’nın bahçesinde 20 metrekarelik bir evde yaşayan ve murabıtlık yapan Meryem Ebu Najma’nın hayatını anlatıyor. Geçtiğimiz hafta oyundaki ekiple birlikte Kudüs’e giden İnce, Meryem’le tanışma hikâyesini ve kavuştukları anları Yeni Şafak’a anlattı.

Oyundan kazandıkları paranın yüzde 25’ini Kudüs ve Gazze’ye bağışlayan ekip, bir kısmını da Kudüs ziyareti için ayırmıştı. Nihayet geçtiğimiz hafta Kudüs’e gidebilen ekip, güvenlik sebebiyle hemen Meryem’i ziyaret edemedi. Meryem’in evi Mescid-i Aksa’nın Kattanin Kapısı’nın hemen girişinde ve önünde askerler bekliyor. Meryem’i görmek için çok heyecanlandığını söyleyen İnce, “Kapısının önünden geçip gidiyorum, oyunda sürekli açtığım ve Aksa ile konuştuğum penceresinin önünden geçiyorum, ama güvenlik nedeniyle bir türlü kapısını tıklatamıyorum. Nihayet iki gün sonra gidebildim” dedi.

BİZ SENLE ARTIK BACI KARDEŞ OLDUK

Kudüslü Meryem, hayatını anlatan bir tiyatro oyununun Türkiye’de yapıldığını biliyor, hatta Türkiye’den gelenlere oyuna gitmelerini tavsiye ediyordu. Evinde oyunun afişi bile asılı. Kendisine önceden haber vermediğini, sürpriz yapmak istediğini söyleyen İnce, Meryem’le karşılaşmasını şu ifadelerle anlattı: “Yüreğim ağzımda bir akşamüzeri kapısını çaldım. Evi küçüktü ama çok kalabalıktı. O gün Kudüs’teki yetimler yararına yapıp sattıkları maklube günüymüş. Yanına gidip Türkiye’den geldiğimi ve hayatını anlatan bir tiyatro oyunu oynadığımı söyledim. Çığlık atarak elindeki maklubeyi fırlatıp ayağa kalktı, gözlüğünü takıp bir daha baktı ve öyle bir sarıldı ki bir insan ancak evladına böyle sarılır. ‘Sana bir şey yapacaklar diye korkmuyor musun? Burada hayatı anlatılacak çok daha mübarek insanlar var, neden benim hayatımı anlatıyorsun?’ gibi sorular sordu. ‘Allah seçtirdi seni bence’ dedim. Oyundan videolar izlettim, bir sahnede İsrail askerini tekmelediğim anlar vardı, onu gösterdiğimde birden gözleri parladı ve eliyle telefonu kapatmak istedi. Çünkü pencerenin arkasında askerler vardı. Oyunu 120 kere oynadığımı söylediğimde ise çok şaşırdı, ayağa kalktı ve ellerini havaya açarak ‘Suphanallah’ dedi. Türkiye’ye gelip oyunu izlemek istediğini söyledi. Çıkarken de ‘Biz senle artık bacı kardeş olduk’ dedi.”

SAHNEDEKİNDEN BİN KAT DAHA GÜÇLÜ

Mescid-i Aksa’nın bahçesinde çok stratejik konumda olan Meryem’in evini almak için İsrailliler açık çek bile yazmışlar. Parayla satın alamayacaklarını öğrendiklerindeyse türlü türlü eziyetle yıldırmaya çalışmışlar. Meryem bütün bunlara tek başına direniyor. Üç kere hapse atılıyor, ama murabıtlık görevinden hiç vazgeçmiyor. Meryem’i güçlü bir karakter olarak oynadığını belirten Nurdan Albamya, “Benim yansıttığımdan bin kat daha güçlü bir kadınmış. Bu kadınların bu görevleri iman aşkıyla nasıl yapabildiklerini artık anlayabiliyorum. Naif insanlar yapamaz. Allah bu evin sahipliğini Meryem’i bizzat seçerek vermiş. Çünkü hiçbir şeyden korkmuyor. Kudüs’ten en az on tane oyun yazacak hikâyeyle döndüm. Ama bana deseler ki sıfırdan bir hikâye yazacaksın, yine Meryem’i yazardım” ifadelerini kullandı.

YENİDEN OYNAMAK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

Filistin Hakkında Konuşmalıyız oyununu Meryem’le tanıştıktan sonra ilk kez 8 Şubat’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda oynayacağını aktaran Nurdan Albamya İnce, “Meryem’i gördükten sonra nasıl oynayacağımı ben de kestiremiyorum. Oyunda Mescid-i Aksa’yı görmek için pencereyi açtığım bir sahne var, orada öylece kalabilirim de. Meryem’in gerçek hikâyesini anlattığım anlarda normalden çok daha fazla etkileneceğim, çünkü artık kadını gördüm ve hikâyeyi birinci ağızdan dinledim. Şu an bile ellerim buz gibi, hatırladıkça kalbim çarpıyor” diye konuştu.







