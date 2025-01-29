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Ahmet Hamdi’nin şiirleri İş Sanat’ta yankılanacak

Ahmet Hamdi’nin şiirleri İş Sanat’ta yankılanacak

04:0029/01/2025, الأربعاء
G: 29/01/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Arşiv.

Türk edebiyatının önemli eserlerini müzikle buluşturan İş Sanat dinletileri kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleri yorumlanacak.

Tanpınar’ın eserleri 10 Şubat’ta İş Sanat Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. “Mavi, Maviydi Gök Yüzü” başlıklı dinletide, Tanpınar’ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı etkinliğin müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın, sahneye uyarlanmasını ise Mehmet Birkiye üstlendi. Şemsa İdil Ural çello, Seda Subaşı keman, Serdar Yalçın da piyanosu ile şiirlere eşlik edecek. Ücretsiz dinletinin rezervasyonları Biletix’ten yapılabilecek.



#Ahmet Hamdi Tanpınar
#Edebiyat
#Şiir

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