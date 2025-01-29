Ahmet Hamdi’nin şiirleri İş Sanat’ta yankılanacak

Tanpınar’ın eserleri 10 Şubat’ta İş Sanat Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. “Mavi, Maviydi Gök Yüzü” başlıklı dinletide, Tanpınar’ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı etkinliğin müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın, sahneye uyarlanmasını ise Mehmet Birkiye üstlendi. Şemsa İdil Ural çello, Seda Subaşı keman, Serdar Yalçın da piyanosu ile şiirlere eşlik edecek. Ücretsiz dinletinin rezervasyonları Biletix’ten yapılabilecek.