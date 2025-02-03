Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

97 yaşındaki Çalışkan’ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Mersin’in Tarsus ilçesine gönderildi. 1928 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Çalışkan, Mersin Lisesi’ndeki eğitiminin ardından ressam olmak için İstanbul’a geldi. Güzel Sanatlar Akademisi’nde okuyan Çalışkan, hattat Emin Barın’ın ilk öğrencileri arasında yer aldı. Anıtkabir kitabelerinin yazılışında Barın’ın asistanlığını yaptı.

Hüsnühat, kaligrafi ve resim alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Çalışkan, gazeteciliğe Yeni Sabah Gazetesi’nde ressam ve kaligraf olarak başladı. Sırasıyla Ankara’da Zafer ve Öncü, İstanbul'da ise Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı, 1982'de emekli oldu. Milliyet Gazetesi'ne "Türk Büyükleri”ni, Sabah Gazetesi’ne “Yunus Emre Divanı”nı hazırlayan usta sanatçı, 1980’de Atatürk’ün doğumunun 100. yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paralarını tasarladı. Sanatçı Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını da stilize etti.