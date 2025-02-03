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Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

04:003/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Etem Çalışkan
Fotoğraf : Sedat Özkömeç /
Etem Çalışkan

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan için dün Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze namazı kılındı.

97 yaşındaki Çalışkan’ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Mersin’in Tarsus ilçesine gönderildi. 1928 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Çalışkan, Mersin Lisesi’ndeki eğitiminin ardından ressam olmak için İstanbul’a geldi. Güzel Sanatlar Akademisi’nde okuyan Çalışkan, hattat Emin Barın’ın ilk öğrencileri arasında yer aldı. Anıtkabir kitabelerinin yazılışında Barın’ın asistanlığını yaptı.

ATATÜRK’ÜN İMZASINI STİLİZE ETMİŞTİ

Hüsnühat, kaligrafi ve resim alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Çalışkan, gazeteciliğe Yeni Sabah Gazetesi’nde ressam ve kaligraf olarak başladı. Sırasıyla Ankara’da Zafer ve Öncü, İstanbul'da ise Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı, 1982'de emekli oldu. Milliyet Gazetesi'ne "Türk Büyükleri”ni, Sabah Gazetesi’ne “Yunus Emre Divanı”nı hazırlayan usta sanatçı, 1980’de Atatürk’ün doğumunun 100. yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paralarını tasarladı. Sanatçı Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını da stilize etti.



#Vefat
#Etem Çalışkan
#Aktüel

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