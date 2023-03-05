|
Reklam
Reklam
Hayat

Sanata ev sahipliği devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara, mart ayında da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Cana Gürmen ve Cihat Aşkın’dan Wigmore Solistleri’ne Bir Garip Orhan Veli Müzikali’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel konserine kadar pek çok etkinlikle seyircilerine sanat dolu bir ay yaşatacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cihat Aşkın.

Cihat Aşkın.

Cana Gürmen ve Cihat Aşkın piyano keman resitali

9 MART-MAVİ SALON-20.00

Dört kıtada verdiği konserler, resitaller, seminerler, dersler ve yayınlarla sanatını yansıtan usta keman virtüözü Cihat Aşkın ve Türkiye’nin en geniş repertuvarlı usta piyanistlerinden Cana Gürmen çok özel bir resitalde bir araya geliyor.

Bir Garip Orhan Veli Müzikali "Reha Özcan"
11 MART-MAVİ SALON-

14.00 / 20.00 (2 seans)

Yurt içinde ve yurt dışında 30 bin seyirciye ulaşan Bir Garip Orhan Veli Müzikali, izleyicilerle buluşacak. Reha Özcan Kumpanyası’nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli, ünlü şairimiz Orhan Veli’nin kaleminden İstanbul’u, aşkı ve tüm insanlık hallerini kucaklayan bir oyun olarak izleyiciyi sarıp sarmalıyor.

Wigmore Solistleri

12 MART-ANA SALON-20.00

Londra’daki dünyaca ünlü Wigmore Hall’un yöneticisi John Gilhooly tarafından kurulan Wigmore Solistleri oda müziği ve resital serisi kapsamında olağanüstü bir programla Ankara’ya geliyor. İngiltere’nin en önde gelen klarnet virtüözlerinden Michael Collins’in yönetmenliğinde konserler veren “Wigmore Solistleri” oda müziği evreninde yepyeni bir ses, taze bir nefes ve bir mertebe olarak kabul ediliyor. Gerçekleşecek konser programında Mozart’ın, “Klarnet ve Yaylılar için Beşlisi” ile Schubert’in klarnet, fagot, korno, keman, viyola, çello ve kontrbas için yazdığı sekizlisi yer alıyor.

Kadınların Türkü Dünyası- Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

8 MART-TARİHİ SALON-19.30

Şef Necmi Kıran yönetiminde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu kadın ses sanatçıları kadınların türkü dünyasına özel bir yolculuk yapacak. Kadın sanatçıların hazırladığı “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel konser bu önemli günü daha da anlamlı hale getirecek.

Bir Vatan Şairi 'Mehmet Akif Ersoy Anısına- Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

10 MART-MAVİ SALON-19.30

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden bestelenen eserlerini, sanatseverler için seslendirecek.

#Ankara
#Konser
#Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü
#Cana Gürmen
1 saat önce
default-profile-img
Sanata ev sahipliği devam ediyor
90 bin kitabı enkaz oldu
Merkez’den rekor altın alımı
Esnaf dükkanlarının yüzde 69'u yıkıldı
400. uçak ‘Tek Yürek’ oldu uçtu
Tarım ve hayvancılık başladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.