Sanata ev sahipliği devam ediyor

Cana Gürmen ve Cihat Aşkın piyano keman resitali

9 MART-MAVİ SALON-20.00

Dört kıtada verdiği konserler, resitaller, seminerler, dersler ve yayınlarla sanatını yansıtan usta keman virtüözü Cihat Aşkın ve Türkiye’nin en geniş repertuvarlı usta piyanistlerinden Cana Gürmen çok özel bir resitalde bir araya geliyor.

Bir Garip Orhan Veli Müzikali "Reha Özcan" 11 MART-MAVİ SALON-

14.00 / 20.00 (2 seans)

Yurt içinde ve yurt dışında 30 bin seyirciye ulaşan Bir Garip Orhan Veli Müzikali, izleyicilerle buluşacak. Reha Özcan Kumpanyası’nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli, ünlü şairimiz Orhan Veli’nin kaleminden İstanbul’u, aşkı ve tüm insanlık hallerini kucaklayan bir oyun olarak izleyiciyi sarıp sarmalıyor.

Wigmore Solistleri

12 MART-ANA SALON-20.00

Londra’daki dünyaca ünlü Wigmore Hall’un yöneticisi John Gilhooly tarafından kurulan Wigmore Solistleri oda müziği ve resital serisi kapsamında olağanüstü bir programla Ankara’ya geliyor. İngiltere’nin en önde gelen klarnet virtüözlerinden Michael Collins’in yönetmenliğinde konserler veren “Wigmore Solistleri” oda müziği evreninde yepyeni bir ses, taze bir nefes ve bir mertebe olarak kabul ediliyor. Gerçekleşecek konser programında Mozart’ın, “Klarnet ve Yaylılar için Beşlisi” ile Schubert’in klarnet, fagot, korno, keman, viyola, çello ve kontrbas için yazdığı sekizlisi yer alıyor.

Kadınların Türkü Dünyası- Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

8 MART-TARİHİ SALON-19.30

Şef Necmi Kıran yönetiminde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu kadın ses sanatçıları kadınların türkü dünyasına özel bir yolculuk yapacak. Kadın sanatçıların hazırladığı “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel konser bu önemli günü daha da anlamlı hale getirecek.

Bir Vatan Şairi 'Mehmet Akif Ersoy Anısına- Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

10 MART-MAVİ SALON-19.30