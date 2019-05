Saray dışında saatler önemsizdi

Buluşlar ve icatları takip konusunda Osmanlı Devleti’nin farklı dönemleri bulunuyor. Bir dönem dünyanın neresinde olursa olsun yenilikleri ordusunda, ilim çalışmalarında kullanan Osmanlı başka bir dönemde de dışa kapalı bir çizgiyi takip etti. Yaşanan değişimler zaman üzerinde de kendisini gösterdi. Tel Aviv Üniversitesi’nde Ortadoğu Tarihi üzerine çalışmalarına devam eden Dr. Avner Wishnitzer ile Osmanlı’daki zaman anlayışı üzerine konuştuk.

Dr. Avner Wishnitzer

Osmanlı İmparatorluğu için zaman ne ifade ediyordu?

En genel anlamıyla ilahi yaptırımlara dayanan kozmik bir düzenin parçası olarak kabul edildiğini söyleyebilirim. Bu nedenle, insanların yapabilecekleri yalnızca kendilerini onunla aynı hizaya getirmekti. Ancak insanların hedef ve ihtiyaçları için manipüle edebilecekleri hayali bir oluşum gibi düşünülmedi.

İslâm dininin zaman algısı üzerindeki etkisi nedir?

Bununla ilgili modern dönemde hiçbir kalıntı yok. Genele baktığımızda da kategoriler arasında ilişki kurmak zor. Çünkü bu evrende her şeyin üzeri zamanla kaplanmış. Bildiğiniz gibi Osmanlı’ya göre her şey Tanrı tarafından yaratıldı. Zaman algısı, günlük yaşamda olduğu gibi her şeyi düzenleyen ve her gün ilahi özü hissettiren, insana değil Tanrı’ya bağlı bir döngüdür diyebiliriz.

Zaman ve Vakit kavramları arasındaki fark nedir?

Zaman genellikle kolay anlaşılabilir bir kavram değil. Günlük kullanımda ‘Zaman’ kavramını bazen ‘an’ için kullanmak daha uygundur. Bir işe zamanında gitmek gibi. ‘Vakit’se bazen daha uzun bir süre için kullanılabilir. Ancak dini konularda genel anlamıyla ‘Zaman’ daha çok en geniş süre için kullanılır. ‘Vakit’, daha yaygın olarak kısıtlı bir süre için kullanılır. Bu ikisi de ilahidir, dinidir.

Osmanlı dönemindeki saatler ve saat ustaları hakkında ne söylenebilir?

Osmanlı İmparatorluğu’nda pazarlanan saatlerin çoğu Avrupa’da üretildi ve oradan ithal edildi. Avrupa’daki üreticiler Cenevre’de, Paris’te ya da Londra’da, Türkiye pazarına özel tasarımlar yaptılar ancak Osmanlı İmparatorluğu’nda bazıları çok saygın olan, bazıları İmparatorluk sarayında çalışan saat üreticileri aslında ilk modern dönemden beri her zaman Saatçibaşı oldu. Bunlar saraydaki saat koleksiyonunundan sorumluydular. Diplomatlar tarafından saat hediye etmek yaygın bir uygulama olduğu için epey yoğun olduklarını söyleyebiliriz. Ancak saray içinde bazı ustalar olsa da bunlar halk için pek bir anlam ifade etmeyen sıra dışı araçlar gibiydiler.

Medeniyet ve Zaman arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz, zamandan daha medeni olunabilir mi?

Birçok kimse buna inanıyor fakat bu sadece bir protokol. Şunu söyleyebilirim para kazanmak için zaman tasarrufu medeniyetle ilişkilendirilebilir fakat ben bunun neredeyse en medeniyetsiz şey olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar için öğleden sonra uyumak medeni bir harekettir ve hep para kazanmak ‘vakit nakittir’ algısıyla medeniyetten uzak görülebilir. Fakat kesinlikle Osmanlı elitleri için ‘vakit nakittir’ sözü, medeni bir vecizedir. Yani bunlar görecelidir, biz sadece şunu söyleyebiliriz bazıları bir şeyi medeniyet olarak kabul ederken başka insanlar daha farklı bir şeyi medeniyet olarak kabul edebilir. Bu kesin doğruluk veya gerçeklik ileri sürebileceğimiz bir mesele değildir.

Seferde ve mahkemede en iyi zaman bulundu

Muvakkit’in görevleri nelerdi?

En önemlisi, muvakkit ezanı haber verirdi. Bu muvakkitin ana ve resmi görevidir. Ayrıca muvakkitler mekanik zaman saptama konusunda uzmanlaşmışlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki muvakkit karakteri çok ilgi çekicidir. Ayrıca muvakkitler saatlerle ne yapmaları gerektiğini iyi biliyorlardı ve insanlar da kamu kurulumu olarak gördükleri vakithaneye gidip saatlerini tamir ettirebiliyorlardı.

Müneccim Başı’nın görevleri nelerdi?

Müneccimbaşı’nın farklı sorumlulukları vardır fakat hepsinden önce İmparatorluk Mahkemesi adına takvim taslağı oluşturabiliyorlardı ve bu sadece farklı takvimleri içermiyordu. Roma Takviminde hangi tarihte ne olacağını ve Hicri Takvimde hangi tarihte ne olacağını bilmek ve kalibre etmek için yetkiye sahiptiler. Bir de astrolojik tahminler yürütmekten sorumluydular ki böylece sefere gitmek için en iyi zamanı söyleyebiliyorlardı. Ayrıca belirli tarihlere göre burçları yorumlayabilirlerdi, İmparatorluk Filosu sefere çıkmadan önce, iyi bir zaman olup olmadığını Müneccimbaşı’na sorabilirlerdi. Ayrıca Muvakkitlerin başı olarak da farklı sorumlulukları vardır, İmparatorluk süresince astronomi üzerine eğitim verme görevi gibi.