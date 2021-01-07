Ana yemek kıvamında bir lezzet: Sebzeli etli pilav

Tane tane pilavıyla içindeki etin dokusu, sebzenin yumuşaklığı damakta harikalar oluşturuyor. Bu lezzete doyamayacaksınız. Misafirlerinize bu mükemmel yemeğe hayran kalacak. Kolay gelsin...
Sebzeli etli pilav tarifi için malzemeler
300 Gram Dana Kuşbaşı
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
1 Adet Jülyen Doğranmış Kabak
2 Adet Alacalı Soyulmuş Jülyen Doğranmış Patlıcan
1 Adet Parmak Doğranmış Patates
1 Adet Jülyen Doğranmış Havuç
2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı
20 Dakika Sıcak Suda Bekletilmiş Pirinç
2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
1 Tatlı Kaşığı Toz Kırmızı Biber
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Kızartmalık Sıvı Yağ
Sebzeli etli pilav yapılışı
Et ve tereyağını tencereye alıp suyunu verince altını kısın. Tuzunu serpip kendi suyunda pişmeye bırakın. Sıvı yağı kızdırın, sırayla kabağı, patlıcanı, patatesi, havucu kızartın ve havlu peçete serilmiş tabağa alın. Zeytinyağını kızdırın ve yıkadığınız pirinçleri ekleyip kavurun. Tuzunu ve biberi serpin. Varsa etin suyundan bir miktar ekleyin, yoksa üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip açılana kadar pişirin. Servis tenceresinin dibine etleri yayın, üzerine kızarttığınız sebzeleri yayın. En üste pilavı yayın ve geniş bir servis tabağına ters çevirip servis edin.
Sebzeli etli pilav kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
60 dakikada hazırlanan sebzeli etli pilav 1 saat 30 dakikada pişer.
Sebzeli etli pilavın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan sebzeli etli pilav kalorisi 153.
Sebzeli etli pilav yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Sebzeli etli pilav için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26,5 lira.