​Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar? Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar? Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılacağına dair detayları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 08 Eylül 2020, 10:55 Son Güncelleme: 08 Eylül 2020, 11:05 Yeni Şafak