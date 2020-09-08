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Hayat Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar?
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​Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar?

Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar?

Seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılacağına dair detayları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının, seferi olan bir kimse mukim imamın arkasında namazını nasıl kılar? sorusuna yanıtı şöyle:

  • "Seferî olan bir kimse, mukim bir imama uyarsa namazını tam olarak kılar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 269). Zira Resûlullah (s.a.s.), “İmam kendisine uyulsun diye imam olmuştur” (Buhârî, Salât, 18) buyurarak, cemaatin namazının, imamın namazıyla aynı olması gerektiğini ifade etmiştir.
  • Seferî olan kişi, vakit içinde mukim bir imama uyup namazını imamla beraber tamamlamadan selam verirse, kıldığı bu namaz geçerli olmaz. Bu durumda namazı geçersiz olan kimse, aynı namazı yeniden tek başına kılarken dört rekât olarak değil iki rekât olarak kılar."

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