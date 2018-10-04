Hayat Şehit polisin organları bağışlandı
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Şehit polisin organları bağışlandı

Konya'da motosikletli polis ekibinin ağaca çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memurunun organları, Antalya'daki hastalara nakledilecek.

Haber Merkezi AA
Yaşamını yitiren polis memuru İsmail Yalçın'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.
Yaşamını yitiren polis memuru İsmail Yalçın'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Konya'da içerisinde şüpheli kişilerin bulunduğu otomobili kovalayan motosikletli polis ekibinin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İsmail Yalçın'ın organları, nakil bekleyen hastalara umut olacak.

Merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren polis memuru İsmail Yalçın'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Şehit Yalçın'ın iki böbreği ve karaciğeri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyonla alınarak, Antalya'daki çeşitli hastanelerde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

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