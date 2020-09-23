Şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır

Kıvamında yapılan şerbetiyle lezzetini katlayan şekerparenin en kolay tarifini sizler için hazırladık. Tatlı tariflerinden şekerpare için tarife buyurun...
Şekerpare tarifi
Malzemeler:
2 Su Bardağı Beyaz Un
1 Su Bardağı Irmik
1 Çimdik Tuz
1 Paket Kabartma Tozu
1 Adet Yumurta
1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıvı Yağ
1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt
Üzeri İçin
Yeteri Kadar Yumurta Sarısı
Yeteri Kadar Badem
Şerbet Malzemeleri
2 Su Bardağı Toz Şeker
2 Su Bardağı Su
1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu
Şekerpare yapımı
Hamuru için bütün malzemeleri yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlanmış fırın kabına aralıklı olarak dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürüp birer adet badem dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişirin.
Tatlı fırında pişerken şerbet malzemelerini şeker eriyinceye kadar sadece karıştırın, ocakta kaynatmayın. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine şerbeti dökün ve tekrar fırına verip kapağını kapatın. Ancak bu sırada fırın kapatılmış olmalı. 5 dakika sonra fırından tatlıyı çıkarın ve iyice dinlendirdikten sonra (tercihen ertesi gün) servis edin.
Şekerpare kaç dakikada pişer?
20 dakikada hazırlanan şekerpare 30 dakikada pişer.
Şekerpare kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi zor olan şekerparenin kalorisi 264.
Şekerpare yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Şekerpare için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9,75 lira.