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Şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır

Şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır

Altın sarısı rengi kıyır kıyır dokusuyla şerbetli tatlı Pratik Şekerpare nasıl yapılır? Türk sofralarının hala hatırı sayılır tatlılarından şekerpare kıyır kıyır dokusunu irmikten alıyor. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte şekerpare tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şekerpare
Şekerpare

Kıvamında yapılan şerbetiyle lezzetini katlayan şekerparenin en kolay tarifini sizler için hazırladık. Tatlı tariflerinden şekerpare için tarife buyurun...

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Şekerpare tarifi

Malzemeler:

2 Su Bardağı Beyaz Un

1 Su Bardağı Irmik

1 Çimdik Tuz

1 Paket Kabartma Tozu

1 Adet Yumurta

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıvı Yağ

1/2 (Yarım) Su Bardağı Yoğurt

Üzeri İçin

Yeteri Kadar Yumurta Sarısı

Yeteri Kadar Badem

Şerbet Malzemeleri

2 Su Bardağı Toz Şeker

2 Su Bardağı Su

1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

Şekerpare

Şekerpare yapımı

Hamuru için bütün malzemeleri yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlanmış fırın kabına aralıklı olarak dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp birer adet badem dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişirin.

Tatlı fırında pişerken şerbet malzemelerini şeker eriyinceye kadar sadece karıştırın, ocakta kaynatmayın. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine şerbeti dökün ve tekrar fırına verip kapağını kapatın. Ancak bu sırada fırın kapatılmış olmalı. 5 dakika sonra fırından tatlıyı çıkarın ve iyice dinlendirdikten sonra (tercihen ertesi gün) servis edin.

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Şekerpare kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan şekerpare 30 dakikada pişer.

Şekerpare kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan şekerparenin kalorisi 264.

Şekerpare yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Şekerpare için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9,75 lira.

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