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Sesli betimlemeyle bale deneyimi

Sesli betimlemeyle bale deneyimi

04:009/01/2025, jeudi
G: 9/01/2025, jeudi
Yeni Şafak
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Sesli Betimleme Derneği ile 12 Ocak 13.00’te, Kadıköy Süreyya Operası’nda sahnelenecek “Bale Dünyası” balesini sesli betimlemeyle sahneleyecek.Kadıköy Süreyya Operası, tamamen erişilebilir bir salon olarak, tüm katılımcıların rahatça izleyebileceği bir ortam sunulacak. Görme engelli izleyiciler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret diliyle tercüme yapılacak.



#Bale
#Sanat
#Aktüel

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