Sessiz katil hipertansiyona uzmanından tavsiyeler

Uzm. Dr. Gediz, dünyada en sık görülen ölüm sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu, bu hastalıkların başlıca nedeninin ise hipertansiyon olduğunu ifade etti. Hipertansiyonun tüm organları besleyen damarlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Gediz,

"Hipertansiyon, damarlarda esneklik kaybına neden olur. Bu da uzun vadede organ hasarlarına yol açar. Teşhis ve tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve görme bozuklukları gibi ciddi sonuçlara neden olabilir"