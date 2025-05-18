Parkinson hastaları bu sebzeye dikkat etmeli !

Baklanın dopamin öncüsü olan levodopa içerdiğini belirten Prof. Dr. Kenangil, bu özelliğin hastaları yanıltmaması gerektiğini belirtti. “Bakla mevsimi geldi bildiğiniz gibi. Bakla ile Parkinson arasında bir ilişki var. Taze bakla, parkinson hastalığında eksik olan dopamin maddesinin öncüsü olan levodopa dediğimiz bir aminoasit var” dedi. Prof. Dr. Kenangil, baklanın rastgele veya yüksek miktarda tüketilmesinin çeşitli yan etkileri olabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu yüzden levodopayı keşfedip ilaç yerine ya da ilaçlarla birlikte çok fazla bakla yendiği zaman hastada istemsiz hareketler ortaya çıkabiliyor. Baklaya ait farklı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Parkinson hastalarına bakla tüketimi konusunda mutlaka doktorlarına danışmalarını öneriyoruz”