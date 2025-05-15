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Kurban Bayramı öncesi o ilde karantina kararı: Hastalık yeniden ortaya çıktı

Kurban Bayramı öncesi o ilde karantina kararı: Hastalık yeniden ortaya çıktı

20:5615/05/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı öncesi o ilde karantina kararı: Hastalık yeniden ortaya çıktı
Kurban Bayramı öncesi o ilde karantina kararı: Hastalık yeniden ortaya çıktı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan hareketleri geçici olarak yasaklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edildiği anımsatıldı.


HAKKARİ'DE HAYVAN HAREKETLERİ YASAKLANDI

Bu hastalığın insanlarda rahatsızlığa sebep olmadığı ancak büyük ve küçükbaş hayvanlarda, özellikle de oğlak ve buzağılarda ölüme yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il geneli karantina tedbirleri kapsamında il içi ve il dışı bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Karantina, hastalığın yayılmasını engellemek için alınmış bilimsel bir tedbirdir. Bu kurallara uymak, sadece hayvanlarımızı değil aynı zamanda çevremizi ve geçim kaynaklarımızı korumaktır."

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