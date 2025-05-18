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Uzmanlar uyarıyor: Ketojenik diyeti ezbere uygulamayın

Uzmanlar uyarıyor: Ketojenik diyeti ezbere uygulamayın

Saliha Engin
04:0018/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son yıllarda popüler olan ketojenik diyet, kontrolsüz bir şekilde uygulandığında sorunları da beraberinde getiriyor. Bu diyetin epilepsi hastaları için geliştirildiğini belirten Diyetetik Uzmanı Tuba Kayan Tapan, bilinçsizce yapılan ketojenik diyetin karaciğer ve kalp sağlığını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Kilo vermek isteyenlerin son dönemde sıkça başvurduğu ketojenik diyet için uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ketojenik diyet, yağ oranı yüksek, düşük miktarda protein ve çok az miktarda karbonhidrat içeren diyet türü.


EPİLEPSİ HASTALARI İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Sosyal medyada yayılan popüler diyetlerle ilgili uyarılarda bulunan İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuba Kayan Tapan, “Her bireyin beslenme ihtiyaçları farklı. Karbonhidratı neredeyse tamamen kesip yüksek yağla beslenmek ciddi sağlık riskleri doğurabilir. Özellikle kalp, karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar bu diyeti asla tek başına uygulamamalı” diye konuştu. Ketojenik diyetin epilepsi hastaları için geliştirilmiş tıbbi bir beslenme modeli olduğunu anlatan Tapan, “Nöbetleri kontrol altına almak amacıyla tasarlanan bu diyet, epilepsi hastalarının nöbetlerini minimize etmek ve sinaptik iletişimi sağlamak için uygulanıyor” dedi.


SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Bu diyetin dikkatsizce uygulandığında sorun oluşturacağını söyleyen Tapan, "Uzun süreli uygulandığında kolesterol seviyeleri yükselebilir ve karaciğer fonksiyonları olumsuz etkilenebilir. Ayrıca, aşırı doymuş yağ kullanımı, kalp damar sağlığını da olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullandı.


Sahte ilaca sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli ürüne erişimini sağlamak amacıyla internet, sosyal medya ve benzeri mecralarda mevzuata aykırı ilaç satışı ve tanıtımı yapanlara yönelik mücadelesini sürdürüyor. Denetimler sonucunda yılın ilk 5 ayında mevzuata aykırı ilaç tanıtımı ve satışı yapan 519, tüketiciyi yanıltıcı beyanla toplum sağlığını tehlikeye atan 1150 olmak üzere 1669 internet sitesine erişim engeli getirildi. Bakanlık talebiyle 2020'den bu yana aynı gerekçelerle erişime kapatılan internet sitesi sayısı ise 37 bin 52 oldu.


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