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Sezaryende düşüş başladı

Sezaryende düşüş başladı

Merve Safa Akıntürk
04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye’de sezaryen oranlarında düşüş eğilimi başladı.

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü “Normal Doğum Eylem Planı” kapsamında hayata geçirilen doğum sorumlusu ebeler sistemi, gebe okulları ve farkındalık kampanyaları sayesinde ülke genelinde sezaryen oranı yüzde 3 azaldı. Ancak oran hâlâ yüksek. Son verilere göre yüzde 61,5 seviyesine ulaşan sezaryen oranı, bazı hastanelerde yüzde 80’i aşıyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ideal oran yüzde 15-20 aralığında olmalı. Eylem Planı’nın önemli adımlarından biri, ebelerin doğum sorumlusu olarak yetkilendirilmesi oldu. Görevlendirilen 5 bin 700 ebe, gebelik süresince kadınlara fiziksel ve psikolojik destek sunarak bilinçli karar almalarını sağlıyor. Normal doğumu teşvik eden bir diğer uygulama ise gebe okulları. Türkiye genelinde açılan 974 okulda kadınlara doğum süreci, emzirme, nefes teknikleri ve lohusalık konularında eğitim veriliyor. Eğitimler, doğum korkusunu azaltırken aile içi destek mekanizmalarını da güçlendiriyor.



#Sezeryan Doğum
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