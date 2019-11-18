Şifanın kodlarını çözen kitap: Şifa Sende

Dr. Erhan Özer’in Doğan Kitap’tan çıkan ilk kitabı “Şifa Sende”, ikinci kitabı “İçimizdeki Hekim” ve üçüncüsü “Kendin Ol” ile geleneksel tıp anlayışına yepyeni bir farkındalık kazandırıyor. Hippokrates’in “Ana hedef, vücudunuza kendi kendini tedavi edebilme yeteneğini tekrar kazandırmak olmalıdır” sözünden yola çıkarak hazırlanan kitapta “neden sık sık hastalanıyoruz”, “hastalıkların neden kronikleşiyor”, “bilinçaltımızın hastalıklardaki rolü” ve “kanserleşme” gibi başlıklar yer alıyor.

Araştırmayı seven ve kendinde var olan gücü keşfetmek isteyenlerin keyifle okuyacağı yazarın bu alanda yazdığı üç eserden ilki olan kitapta, şifanın kodlarını içeren tedavi şekillerinden de bahsediliyor. Homeopatik etki gösteren semboller sayesinde hastalığa neden olan enerji blokajların kaldırılmasıyla hastalıkların nasıl tedavi edildiğinin anlatıldığı kitap, 21. yüzyılın yeni tedavi yöntemlerine de değiniyor.

Anesteziyoloji ve Algoloji Uzmanı Dr. Erhan Özer

Uzun yıllar enformatik tıp yani kuantum tedavi prensiplerini temel alan ve dünyada yeni gelişen bu alan üzerine Türkiye’de ve yurtdışında araştırmalar yapan Dr. Özer kitabında, vücudun kedi kendini iyileştirme yeteneğini en üst seviyeye çıkarmak için enformatik tıbbın önemine vurgu yapıyor. Fonksiyonel, regülasyon, alternatif veya tamamlayıcı tıptan çok daha etkin olan enformatik tıp anlayışının, geleceğin tıp anlayışı olduğunu savunan Dr Özer, bu anlayışla ruh, zihin ve beden bütünlüğünün önemini anlatıyor. Ruh için ayrı, beden için ayrı doktor olamayacağını, duygu ve düşüncelerin bedenimize hastalık veya ağrı şeklinde nasıl yansıdığını izah ediyor. Ruhsal tekamül için bedenini araç olarak kullanan esas varlığımızın, evrensel yasalara uymak zorunda olduğunu ve bu amaçla hastalık ve ağrıların bir mesaj olduğunun altını çiziyor.

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İnsan türünün olağan üstü yapısını ve yeniçağ dönemin tedavi şekillerini anlatan kitap, verdiği bilgileri Hipokrat’ın “İyileşmeyecek hastalık yok, iyileşmeyecek hasta vardır” sözlerine dayandırarak, okuyucusunun etrafına daha sorgulayan gözlerle bakmasını sağlıyor.

Anesteziyoloji ve Algoloji Uzmanı Dr. Erhan Özer kim?

Aksaray'da doğdu. İlköğretimini Almanya’da Volkschule'de tamamladı. 1973 yılında Türkiye’ye dönerek İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenime başladı. Lise diplomasını Bursa Atatürk Lisesi’nden aldı. 1977 yılında Uludağ Tıp Fakültesi’ni kazanarak 1983 yılında Tıp Doktoru unvanını aldı. Mecburi hizmetini 2 yıl Isparta köylerinde sağlık ocağı hekimi olarak yaptı. 1985 yılında Gazi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ana bilim dalında uzmanlık eğitimine hak kazanarak 1990 yılında uzmanlık diplomasını aldı. 2 yıllık askerlik hizmetini Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde tamamladıktan sonra önce Okmeydanı sonra Göztepe Sigorta Hastanesi’nde 2000 yılına kadar Anestezi ve Reanimasyon uzmanı olarak görev yaptı. 1990’dan beri Algoloji (Ağrı Tedavisi) alanında Almanya, İsviçre, Avusturya bağlantılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ağrı tedavisi için nöralterapi, homeopati, akupunktur ve enformatik tıp özel ilgi ve uygulama alanlarını teşkil etmiştir. Sırasıyla Şife Sende, İçimizdeki Hekim ve Kendin Ol kitaplarını yazan Dr. Özer, dördüncü kitabını hazırlamaktadır.

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