Hayat Şifayı toprakta arayanlar avuç avuç yiyor
GENEL SAĞLIK

Şifayı toprakta arayanlar avuç avuç yiyor

İçerisinde toksik ve radyoaktif madde bulunabilen kilin birçok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülüyor. Aktarcıların yolunu tutan vatandaşlar şifa bulmak için aldıkları killeri yiyerek hastalıklarına çare arıyor.

Haber Merkezi IHA
Aktarlık yapan Orhun Özfidancı
Aktarlık yapan Orhun Özfidancı

Topraktan çıkarılarak elde edilen ve Türkiye’nin birçok bölgesinde bakım ürünü olarak kullanılan kil, Sivas bölgesinde hastalıklara şifa olduğu düşünülerek yiyerek de kullanılıyor. Kili kullanılan vatandaşlar sağlık sorunlarına çözüm arıyor.

Sağlık sorunlarına iyi geliyor

Kili kullanmak isteyenler aktarlardan yardım alıyor. Aktarlık yapan Orhun Özfidancı, kilin yemelik olarak satıldığını midede asit dengesizliği, sindirimde hazımsızlık yaşanması ve bağırsaklarda emilimin azalması gibi sağlık sorunlarına iyi geldiğini olduğunu söyledi.

Paketli bir şekilde satılıyor.

  • Herkese veremiyoruz
  • Yemelik kili isteyen herkese satmadıklarını belirten Özfidancı, "Bizde kili isteyen herkese vermiyoruz, kili isteyen kişinin aşermesi gerekiyor. Hamile bir kadının nasıl çeşitli şeyler aşeriyorsa kilide alacak kişinin ağzına toprak tadının gelmesi ve aşermesi gerekiyor. Bu hem demir eksikliği olan kişilerde oluyor. Hem de aşırı derecede kansız bir bünye sahibi olan kişiler yemelik kil kullanır" diye konuştu.

Fazlası da zarar

Yemelik kili kullanan kişilerin, kilin etkisi ile yemelik kili bırakamadığını aktaran Özfidancı, kilin dozundan fazla kullanıldığı takdir de ise çeşitli sağlık sorunları oluşturabileceğini anlattı. Özfidancı, "Paketi 4 lira, kilogram fiyatı ise 8 lira. Şehir dışına gönderdiğimiz de oluyor. Ama dediğim gibi istisnai durumlarda geçerli. Asit dengesizliği olmadığı zaman, hazımsızlık yaşandığı zaman, bağırsaklardaki emilimin azaldığı dönemlerde kullanılıyor. Ama tabii ki dozunda. Fazla kullanıldığı zaman ise karaciğere, böbreğe, mideye ve bağırsağa aşırı derecede baskı yapar. Böbrek yetmezliği olan kişilerin ise kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Doktor gözetiminde kullanılan bir ürün. Demir ve çinko eksikliği için haplar var ama uzun süre yemelik kil kullanan kişi kilin etkisi ile yemelik kili bırakmıyor" şeklinde konuştu.

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