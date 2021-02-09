Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Günü mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Erbaş, Twitter hesabından şunları kaydetti:
- "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun."
Her yıl Türkiye’de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.
9 Şubat #SigarayıBırakmaGünü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun. pic.twitter.com/gKIo1tO11B
Her yıl Türkiye’de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.