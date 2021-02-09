Hayat Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim
GENEL SAĞLIK

Sigara haram mıdır? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Günü mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erbaş "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı.

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Erbaş, Twitter hesabından şunları kaydetti:

  • "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun."

Elektronik sigara kullanımı arttı: Koronavirüs riski 5 kat daha fazla
HAYAT
Elektronik sigara kullanımı arttı: Koronavirüs riski 5 kat daha fazla

Erdoğan'dan vatandaşa: Sigarayı bıraktım de bakayım
OYNAT 01:12
Erdoğan'dan vatandaşa: Sigarayı bıraktım de bakayım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cebinde sigara gördüğü bir vatandaşa, "Ramazan ayında sigara içiyor musun?" diye sordu. "Hayır" cevabını alınca, "Demek ki zor değil. Nefis, nefis terbiye. Yarabbi ben bu mübarek Cuma gününde sigarayı bıraktım de. Zararı evde sigara içmeyenler de görüyor. Hemen yazıları telefonları alacağız devam edip etmediğini soracağız" diyerek vatandaştan sigarayı bırakma sözü aldı.

Erdoğan sigarayı bırakma sözü aldı plakayı verdi
OYNAT 07:18
Erdoğan sigarayı bırakma sözü aldı plakayı verdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyük Esnaf Buluşması Toplantısı'nda konuştu. 'Ver plakayı bırakalım sigarayı' pankartını okuyan Erdoğan, servis şoförlerine söz karşılığı müjdeyi verdi.


Abone Ol Google News
Bakıp bakıp geri gidiyorum

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.
Otomobil fiyatına satıyor

Otomobil fiyatına satıyor

"​Manevi değerleri çok yüksek."
Göbeklitepdeki gizemli metal blok dünya basınında: Uzaylılar Anadoluda

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

​AFAD açıklama yaptı, hissedilen deprem korkuttu.

Tesla duyurdu

Tesla duyurdu

Bitcoin ile ödeme yapıp araç satın alınabilecek.

Tepki çeken kaçak villa için karar çıktı.
İmam hatipli gençten büyük buluş

İmam hatipli gençten büyük buluş

Elektrik yoktu: Su gücüyle sistem kurdu elektrik getirdi

​ABD'deki sır görüşmeleri ortaya döküldü.
Şeytani plan ortaya çıktı

Şeytani plan ortaya çıktı

​Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.