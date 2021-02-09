Sigara haram mıdır? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Günü mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erbaş "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 12:18 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 12:24 AA