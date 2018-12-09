​Silikon Vadisi’ni Türkiye’de kuracağım

Üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrenciler Türkiye İş Bankası tarafından ödüllendiriliyor. 1971 yılından beri devam eden “Altın Gençler” uygulamasında bu yıl 120 öğrenci vardı. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin de katıldığı törende Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim görmeye başlayan öğrenciler ve aileleri katıldı. Gelecek için planlı bir çalışmaya dikkat çeken öğrencilerin farklı hayalleri var. Samsun’da liseyi bitiren Abdülkerim Elmacı Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyor. “Haftanın her günü dersaneye gittim. Kendime hiçbir kısıtlama yapmadım. Sinemaya da gittim, arkadaşlarımla da gezdim. Çalışmak bir yerden sonra bunaltıcı oluyor ve hayata hava delikleri açmamız gerekiyor” diyen Elmacı, Samsun’daki bir emekli mahallesinden İstanbul’a gelmenin hayatını değiştirdiğini söylüyor. Liseden beri hedefinde bilgisayar mühendisliğinin olduğunu belirten 18 yaşındaki genç, “Bilgisayar mühendislerinin genelde Amerika’daki Silikon Vadisi hayali oluyor. Herkes orada çalışmak istiyor ama ben yurt dışında eğitim aldıktan sonra Türkiye’de bir Silikon Vadisi kurmayı hayal ediyorum” diyor.

Abdülkerim Elmacı ve Mehmet Akif Yılmaz

SABIR VE AZİMLE ÇALIŞTIM

Elmacı ile okul arkadaşı olan Mehmet Akif Yılmaz, şimdilerde oda arkadaşı. Boğaziçi Elektrik Eloktronik bölümünde okuyan Yılmaz, şunları söylüyor: “Hazırlıkta olduğum için İngilizce’ye odaklandım, geçen yıla göre bu yıl daha rahat geçiyor. İstanbul’un trafiği nedeniyle gideceğim her yere geç kaldım. Yavaş yavaş alışıyorum.” Maide Atay ise Malatya’dan geliyor. Boğaziçi Ekonomi bölümünde okuyan genç, Türkiye 5.si olmuş. Uzun ve zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Atay, “Sürekli çalışmak zorundaydım. Başarı sadece sabredip azmederek çalıştığınızda olabilir. Malatya’daki lise hayatım durgun geçmişti, benzer karakterli insanlar vardı. Burada daha çok insan çeşidi var. İlerde akademisyenlik düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.

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Maide Atay

FRANSIZCA DAHA ZOR

Matematik Olimpiyatlarına katılan ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapan Doğukan Kalınoğlu, Balıkesir’de başladığı macerasına Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam ediyor. Üniversite sınavında Türkiye 2.si olan genç, “Sayısal alanda iyi bir temelim olduğu için sözel alandaki eksiklerimi kapatmaya çalıştım. Fransızca’yı iyi öğrenmek istediğim için geçen yıldan daha çok çalışmam gerekiyor. Kamu Hukuku alanında çalışmak istiyorum” ifadelerini kullanıyor. Doğukan ile okul arkadaşı olan Eren Ulu 4 yıl boyunca kurduğu hayaller doğrultusunda çalışmış: “Her pazar günü önümüzdeki haftanın planını yapıyordum. Böylece önümü rahat şekilde görebiliyordum. 11. sınıfta Koç Üniversitesi’ne gelmiştim ve burada okumak istedim. Ekonomide çap yapabileceğim için Endüstri Mühendisliği’ni seçtim. Özel sektörde çalışmak istiyorum.”

Tecrübeler yol gösterdi

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni seçen Türkiye 17.si Muhammed Emin Zonturoğlu çalışma sürecinde hayatında çok şey değişmedini söylüyor ve ekliyor:

“Benden büyüklerin tecrübelerini dinledim. Hocalarımızla program yaptık ama en önemlisi kendi iradenizle dur durak bilmeden çalışmak gerekiyor. Ailem ve arkadaşlarım beni anladığı için sorun yaşamadım.” Mustafa ve Azime Zonturoğlu ise çocuklarının bu başarısını beklemediklerini ve çalışmasının karşılığını aldığı için onur duyduklarını söylediler.