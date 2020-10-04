Şimdi okullu mu olduk

SEVİNÇ ŞAHİN

Bu yıl ilk kez okula başlayan çocuklar için daha ayrı bir heyecan ve korku yaşanıyor hiç şüphesiz. Çoğunlukla uzaktan eğitim ara sıra da yüz yüze eğitim diye ilk bir ay geçse de bu farklı eğitim hem çocukları hem de aileleri tedirgin ediyor. Özellikle pandemi döneminde ailesiyle uzun süredir birlikte olan çocuk okula gidip gelirken hiç şüphesiz huzursuz olacak. Bu huzursuzluğu biraz olsun rahatlatmak masallarla mümkün. İşte masal diliyle okula başlayan çocukların gönlünü ferahlatacak kitaplar.

Avucundaki Öpücük, bu kılavuz kitaplardan ilki. Çocuklar bilmedikleri bir dünyaya merhaba derken kendilerini yalnız hissedeceklerdir. Bu yüzden her ne hissediyorlarsa sonuna kadar haklılar. Bizim masalımızdaki Minik rakun da okula başlamak üzere ama annesinden ayrılmak istemiyor. Alışık olduğu ortamda yaşamak istiyor. Anne rakun, düşünüp taşınıyor ve cesaret ve güven verici bir çözüm buluyor. Minik rakunun avucuna sıcacık bir öpücük kondurup, ne zaman yalnız hissederse ya da sevgiye ihtiyaç duyarsa elini yanağına götürmesinin yeterli olduğunu söylüyor. Böylece hiçbir kuvvetin avucundan alamayacağı bu öpücük sayesinde minik rakun annesini ve onun sevgisini hep yanında hissedeceğini biliyor. Yazar Audrey Penn, bu hikayesini önceleri çocuklara anlatıyormuş, sonra da yazmış. Çok da iyi olmuş, ülkemizde Butik Yayıncılık’tan çıkan bu eserin çizimleri de Ruth E. Harper ve Nancy M. Leak’e ait.

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OKULU SEVİYOR AMA

Bir diğer kılavuz kitap, “Moa Okula Başlıyor”. İsveçli yazar Johanna Rehn tarafından yazılan ve çizilen bu kitapta, kahramanımız Moa, okul yaşına gelmiş bir küçük kız. Okula gitmekle ilgili haklı kaygıları var. Okulun ilk günü endişeyle okula gidiyor ve okulun aslında oldukça eğlenceli olduğunu, kaygılarının boş olduğunu anlıyor ta ki sınıftakilerden birinin “akran zorbalığı” diyebileceğimiz bir davranışıyla karşılaşana kadar. Moa, okulu seviyor ama arkadaşının davranışı yüzünden ertesi gün okula gitmek istemiyor. O anda babası devreye giriyor ve Moa okula dönüyor. Hem de muhteşem bir dönüşle. Darısı aynı durumdaki diğer çocukların başına. Moa Okula Başlıyor, Sima Özkan tarafından çevrildi, Fom Kitap tarafından yayınlandı.

ARTIK GİTMEK İSTEMİYOR

“Zeytin Okula Gitmek İstemiyor” diğer kitaplardan biraz farklı. Zeytin, okula giden bir ufaklık. Ama bir gün okula gitmek istemiyor ve annesinin iş yerinde zaman geçirmek zorunda kalıyor. Başlangıçta, Zeytin bundan çok keyif alıyor. Fakat dakikalar geçtikçe ve annesinin ofisinden görünen okulunun bahçesinde arkadaşlarının neler yaptığını gördükçe koşa koşa okuluna dönüyor. Bunda büyüklerin sıkıcı dünyasının payı var elbette. Fransız yazar Christian Lamblin tarafından yazıldı, Regis Faller ve Charlotte Roederer tarafından çizildi, Yağmur Ceylan Uslu tarafından çevrildi ve Tudem’in Ebeveyn Rehberi serisinden çıktı.

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Zeytin okula gitmek istemiyor da Mızmız Mırnav istiyor mu peki? Onun da okulla ilgili sorunları var. Ayla Çınaroğlu, Mızmız Mırnav’ın “Okulda İlk Gün” ünü anlatmış aynı isimli kitabında. Mızmız Mırnav, bir serinin kahramanı ve bu kitapta da okula başladığı gün neler yaşamış onu okuyoruz. Mırnav, okulun ilk günü okula gitmemek için her şeyi yapar ve başarır da. Anne- babasının tüm çabalarına rağmen hem de. Ertesi gün kaçış yoktur artık ama o gün de her şeyi ağırdan alarak okula geç kalır. Sınıfa girince ne yapacağını bilmez. Şanslı kedidir Mırnav, arkadaşları ona yardımcı olur. Mızmız Mırnav, okulun aslında korkulacak bir yer olmadığını görür böylece. Mustafa Delioğlu’nun çizimlerini yaptığı bu güzel kitap, Uçanbalık Yayınları’ndan çıktı.

Hapşırıktan dertli Çu’yu tanıyor musunuz? Ünlü yazar Neil Gaiman, Çu’nun okula başlama hikayesini yazmış; “Çu’nun Okuldaki İlk Günü” kitabında. Çu, okula gittiği ilk gün çok endişeli. Ya hapşırığı tutarsa? Ya bu yüzden arkadaşları onu istemezse? Sınıfındaki arkadaşları, sırayla neyi sevdiklerini, neyi yapabildiklerini anlatıyorlar ama Çu susuyor. Çünkü onun yapabildiği şey hapşırmak ve hapşırınca da her şey birbirine giriyor. Sonra ne mi oluyor? Tabii ki okulda da hapşırığı tutuyor. Evet, ortalık biraz karışıyor ama arkadaşları da öğretmeni de Çu’yu seviyorlar. Ve Çu, evinin dışında bir ortamda da kabul gördüğü için, okuldan mutlu ayrılıyor. Tüm çocuklar ve aileleri için, keyifli ve huzur dolu bir eğitim yılı dileklerimle, keyifli okumalar.

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