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Şırdan tarifi: Şırdan nasıl yapılır?

Adana'nın en sevilen tarifi: Şırdan

Adana'nın yöresel yemeklerinden olan şırdanı sokak köşelerinde satıcıların tezgahlarında görmeniz mümkün. Tadının lezzeti kadar hazırlanışı da bir o kadar uğraştırıcı. Evde de deneyebileceğiniz şırdan tarifini sizler için hazırladık. Peki şırdan nasıl yapılır? Tarifimiz aşağıda. Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şırdan.
Şırdan.

Bu kadar zor tarifi nasıl yapacağım dediğinizi duyar gibiyiz. Ama düşündüğünüz kadar zor değil. Hazırladığımız tarife uymanız yeterli. Şimdiden afiyet olsun...

Şırdan.

Şırdan Tarifi İçin Malzemeler

4 adet şırdan 250 gr kıyma

Yarım kilo pirinç

Yarım kilo soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Şırdan dolması nasıl yapılır?

İçi temizlenmiş şırdanların önce her iki yüzü de soğuk suyla, sonra sıcak suyla defalarca yıkanır. İyice temizlendikten sonra bir kaç saat tuzlu ve limonlu suda bekletilir ve yeniden yıkanır. Temizliği oldukça uzun ve zahmetlidir.

Soğanlar küçük küçük doğranır. Pirinç, kıyma ve diğer malzemeler eklenerek karıştırılır.

Malzemeler, şırdanlara el yordamıyla doldurulur. Bütün şırdanlar doldurulduktan sonra tencereye yerleştirilir. 3 su bardağı su ve tuz ilave edilip, 60 dakika pişirilir, üzerine bolca kimyon dökülerek yenir.

Şırdan.

Şırdan dolması ne kadar sürede pişer?

1 saat 30 dakikada hazırlanan şırdan 30 dakika ise pişer.

Şırdanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan şırdanın kalorisi 198.

Şırdan.

Şırdan hangi organ?

Koyunun 4 midesinden biri olan şırdanın temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir. Şırdancılık Adana'da neredeyse başlı başına bir sektördür. Adana'da kesilen koyunların şırdan ihtiyacını karşılamadığı için başka şehirlerden çiğ şırdan getirtilmektedir. Yaz veya kış fark etmez, her köşebaşında bir şırdancı mutlaka vardır.

Şırdan nereye ait?

Şırdan, hayvanın midesinin bir bölümüdür. Aynı zamanda sakatat yemeklerinden mumbar ve kokoreç gibi, Adana'da sıkça tüketilen ve Adana'nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı "şırdan dolmasıdır".

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