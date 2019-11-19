Sisli havada sağlığınızdan olmayın

Son günlerde İstanbul’da etkili olan sis, birkaç gün daha varlığını sürdürecek. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülere trafikte zor anlar yaşatırken hava ve deniz ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Peki, sosyal hayatı alt üst eden sis, sağlığımızı bozar mı?

Uzmanlar, dünyada her geçen gün hava kirliliğine bağlı ölüm vakalarının arttığına dikkat çekerek, sisli havanın bazı özel hastalık gruplarında sağlık açısından ciddi riskler teşkil ettiğini söyledi.

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Fotoğraf: AA / İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis.

65 yaş üzeri dışarı çıkmamalı

Sisli havaların astım hastaları, kronik bronşit hastaları, KOAH hastaları yani solunum yetmezliğiyle alakalı hastalıklar, bunların dışında kalp yetmezliğiyle alakalı hastalıklarda ciddi sıkıntıya neden olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Haluk Mumcuoğlu, sisli havalara kimlerin dikkat etmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

“Kronik solunum yetmezliği, kronik kalp yetmezliği hastaları, 65 yaş üzerindekiler ve 12 yaşından küçük çocuklar sisli havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı.”

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Fotoğraf: AA / Sisli hava nedeniyle deniz ulaşımı da zaman zaman aksıyor.

Hastalıkların tekrarlanma riskini artırıyor

Dünyada hava kirliliğine bağlı ölüm vakaları bulunduğunu hatırlatan Mumcuoğlu, “Ölüm vakaları her geçen gün artmakta. Özellikle Amerika ve Çin’de hava kirliliğine bağlı ölüm vakaları sık olmakta. Türkiye’de hava kirliliğinin en yoğun olduğu illerin başında İstanbul ve Yalova gelmekte” diyerek şu şekilde devam etti:

“Sağlıklı kişilerde çok ciddi bir risk oluşturmamakta. Ancak kişinin alerjik bir bünyesi varsa ya da solunum yollarıyla ilgili daha önceden geçirilen bir enfeksiyonu bulunuyorsa sisli havalar bu hastalıkların tekrarlanma riskini artırabilir.”

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Fotoğraf: AA / İstanbul'da gözlenen sisli hava görüntüsü.

Hastalıklara neden olan durum sis değil hava kirliliği

Mumcuoğlu, sisli havadan etkilenmemek için alınması gereken önlemleri de sıraladı:

Uz. Dr. Haluk Mumcuoğlu, Etiler Memorial’da İç Hastalıkları Bölümü’nde görevli.

“Alınacak önlemlerin başında hava kirliliğinin yoğun olduğu sisli havalarda sis dağılıncaya kadar dışarı çıkmamak gelmekte. Sis havadaki bağıl nemin yüzde 100'e yaklaşması sonucunda havada ki su buharının su damlacıklarına dönüşmesi ve havada asılı olarak kalmasıyla oluşmakta. Havada bulunan ve kirliliğe neden olan zararlı partiküller bu su buharı ve damlacıklarıyla birleştiğinde daha zararlı bileşikler oluşturmakta. Bu durumda bazı hastalıkları tetiklemekte.

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3m maskeler kullanılmalı

Örneğin felç, kalp krizi, astım atağı riskini artırmakta. Var olan kalp yetmezliğini derinleştirir. Bütün bu hastalıklara neden olan durum sis değil hava kirliliğidir. Dışarı çıkılmak zorunda olunan durumlarda maske kullanılabilir ama bizim bildiğimiz maskelerin koruyuculuğu çok düşüktür. Özel koruyuculuğu bulunan 3m maskeler kullanılmalı.”

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3m maskeler Çinliler tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

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