Hayat Sisli havada sağlığınızdan olmayın
GENEL SAĞLIK

Sisli havada sağlığınızdan olmayın

Özellikle sabahları ulaşımı olumsuz etkileyen yoğun sis, sağılığımızı da bozabilir. Hava kirliliğinin sebep olduğu kalp krizi, astım atakları ve felç geçirme riskleri sisli havalarda daha da artabilir. Sisli havalarda özellikle belli hastalık grubundakilerin dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulunan uzmanlar, dışarı çıkması gerekenler için ise özel koruyuculuğu bulunan 3m maskeleri kullanmalarını tavsiye etti.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Fotoğraf: AA / İstanbul'da oluşan sis görme mesafesini düşürüyor.
Fotoğraf: AA / İstanbul'da oluşan sis görme mesafesini düşürüyor.

Son günlerde İstanbul’da etkili olan sis, birkaç gün daha varlığını sürdürecek. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülere trafikte zor anlar yaşatırken hava ve deniz ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Peki, sosyal hayatı alt üst eden sis, sağlığımızı bozar mı?

Uzmanlar, dünyada her geçen gün hava kirliliğine bağlı ölüm vakalarının arttığına dikkat çekerek, sisli havanın bazı özel hastalık gruplarında sağlık açısından ciddi riskler teşkil ettiğini söyledi.

Hava kirliliği sıralamasında Türkiye'de birinci: Temiz hava indeks değeri 355’e çıktı
HAYAT
Hava kirliliği sıralamasında Türkiye'de birinci: Temiz hava indeks değeri 355’e çıktı

Fotoğraf: AA / İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis.


65 yaş üzeri dışarı çıkmamalı

Sisli havaların astım hastaları, kronik bronşit hastaları, KOAH hastaları yani solunum yetmezliğiyle alakalı hastalıklar, bunların dışında kalp yetmezliğiyle alakalı hastalıklarda ciddi sıkıntıya neden olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Haluk Mumcuoğlu, sisli havalara kimlerin dikkat etmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

“Kronik solunum yetmezliği, kronik kalp yetmezliği hastaları, 65 yaş üzerindekiler ve 12 yaşından küçük çocuklar sisli havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı.”

Hava kirliliği zekayı olumsuz etkiliyor
HAYAT
Hava kirliliği zekayı olumsuz etkiliyor

Fotoğraf: AA / Sisli hava nedeniyle deniz ulaşımı da zaman zaman aksıyor.

Hastalıkların tekrarlanma riskini artırıyor

Dünyada hava kirliliğine bağlı ölüm vakaları bulunduğunu hatırlatan Mumcuoğlu, “Ölüm vakaları her geçen gün artmakta. Özellikle Amerika ve Çin’de hava kirliliğine bağlı ölüm vakaları sık olmakta. Türkiye’de hava kirliliğinin en yoğun olduğu illerin başında İstanbul ve Yalova gelmekte” diyerek şu şekilde devam etti:

“Sağlıklı kişilerde çok ciddi bir risk oluşturmamakta. Ancak kişinin alerjik bir bünyesi varsa ya da solunum yollarıyla ilgili daha önceden geçirilen bir enfeksiyonu bulunuyorsa sisli havalar bu hastalıkların tekrarlanma riskini artırabilir.”

Yeni bir tütün: Hava kirliliği
HAYAT
Yeni bir tütün: Hava kirliliği

Fotoğraf: AA / İstanbul'da gözlenen sisli hava görüntüsü.

Hastalıklara neden olan durum sis değil hava kirliliği

Mumcuoğlu, sisli havadan etkilenmemek için alınması gereken önlemleri de sıraladı:

  • Uz. Dr. Haluk Mumcuoğlu, Etiler Memorial’da İç Hastalıkları Bölümü’nde görevli.
  • “Alınacak önlemlerin başında hava kirliliğinin yoğun olduğu sisli havalarda sis dağılıncaya kadar dışarı çıkmamak gelmekte. Sis havadaki bağıl nemin yüzde 100'e yaklaşması sonucunda havada ki su buharının su damlacıklarına dönüşmesi ve havada asılı olarak kalmasıyla oluşmakta. Havada bulunan ve kirliliğe neden olan zararlı partiküller bu su buharı ve damlacıklarıyla birleştiğinde daha zararlı bileşikler oluşturmakta. Bu durumda bazı hastalıkları tetiklemekte.

İstanbul için tehlikeli uyarı: 15 gündür yüksek basınç var, hava kirliliği oranı yüksek
GÜNDEM
İstanbul için tehlikeli uyarı: 15 gündür yüksek basınç var, hava kirliliği oranı yüksek

3m maskeler kullanılmalı

Örneğin felç, kalp krizi, astım atağı riskini artırmakta. Var olan kalp yetmezliğini derinleştirir. Bütün bu hastalıklara neden olan durum sis değil hava kirliliğidir. Dışarı çıkılmak zorunda olunan durumlarda maske kullanılabilir ama bizim bildiğimiz maskelerin koruyuculuğu çok düşüktür. Özel koruyuculuğu bulunan 3m maskeler kullanılmalı.”

3m maskeler Çinliler tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Türkiye'de kirli hava 52 bin ölüme neden oldu
HAYAT
Türkiye'de kirli hava 52 bin ölüme neden oldu

Nefes almak ölüm demek
HAYAT
Nefes almak ölüm demek
50 bombalı araç

50 bombalı araç

​PKK, Güvenli Bölgeyi sabote etmek istiyor.
CIA ajanlarıyla çalışmış

CIA ajanlarıyla çalışmış

​İran'ın Irak'taki yapılanması açığa çıktı.
Pakistan Akdeniz Kalkanı’nda

Pakistan Akdeniz Kalkanı’nda

​Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın ilk katılımcısı belli oldu.​
İsrail işgalini tanıdılar

İsrail işgalini tanıdılar

İşgal altındaki Batı Şeria ile ilgili hukuksuz açıklama.
Terfiler, ödüller ve <br>görevlendirmelere düzenleme

Terfiler, ödüller ve
görevlendirmelere düzenleme

​İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler TBMM'de.
Alman ordusu dökülüyor

Alman ordusu dökülüyor

Helikopter ve tanklar görev yapamaz durumda.

3 yıl daha uzatılacak

3 yıl daha uzatılacak

​AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Temizlenmezse <br>harekatı başlatacağız

Temizlenmezse
harekatı başlatacağız

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Rusya'ya uyarı.
Sit alanı ilan edilecek

Sit alanı ilan edilecek

​Bakan Kurum, Dipsiz Göl ile ilgili atılacak adımları açıkladı.
Şiddetle kınıyoruz

Şiddetle kınıyoruz

AK Parti MYK sonrası iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalar.
Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Yapılan saygısızlığı kınıyoruz

​Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.
İlk saldırısı değilmiş

İlk saldırısı değilmiş

Karaköy'de genç kıza saldıran kadının komşuları konuştu.
Yarın yıkılacak

Yarın yıkılacak

Bakan Kurum talimat verdi, hileleri tek tek ortaya çıktı.
Denizdeki tehdide talip var

Denizdeki tehdide talip var

​Bakan Pakdemirli: Zehir saçmayacak, ilaç olacak.
Erdoğan'dan 'petrol paylaşımı' açıklaması

Erdoğan'dan 'petrol paylaşımı' açıklaması

Petrol paylaşımını önümüze getirdiler, reddettik

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.