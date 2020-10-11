Soğan dolması nasıl yapılır? Nefis soğan dolması tarifi

Haydi soğana bir şans verin, sadece yemeklerin içinde değil her türlü güzel olduğunu ispatlasın. Yemek tarifi soğan dolması için buyurun...
Soğan dolması tarifi
2 Adet Büyük Boy Kuru Soğan
200 Gram Az Yağlı Kıyma
1/2 (Yarım) Su Bardağı Pilavlık Bulgur
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
5 Diş Doğranmış Sarımsak
1 Çorba Kaşığı Domates Salçası
1 Çorba Kaşığı Biber Salçası
1 Tatlı Kaşığı Toz Nane
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Toz Karabiber
Servis Malzemeleri
Yeteri Kadar Kıyılmış Taze Nane
Soğan dolması yapılışı
Soğanların iki ucunu incecik kesin. Boylamasına bıçakla orta kısmına kadar kesin. Rulo yapıp saracağınızı düşünerek kesin. Soğanları kaynar suda dirilikleri gidene kadar haşlayın.
Kalan malzemeleri bir karıştırma kabında karıştırın.
Süzdürdüğünüz soğanları, en dıştan içe doğru nazikçe yaprak yaprak ayırın. Her birinin kenarına harçtan paylaştırın. Rulo şeklinde yuvarlayarak sarın. Tencereye yan yana dizin.
Ekstradan tuz ve karabiber serpin. İçine 2 parmak sıcak su ekleyin . Orta kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Servis tabağına aldıktan sonra kıyılmış taze nane serpin ve sıcak servis edin.
Soğan dolması kaç dakikada pişer?
30 dakikada hazırlanan soğan dolamsı 30 dakikada pişer.
Soğan dolması kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi zor olan soğan dolmasının kalorisi 119.
Soğan dolması yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Soğan dolması için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14 lira.