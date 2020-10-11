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Hayat Soğan dolması nasıl yapılır? Nefis soğan dolması tarifi
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Soğan dolması nasıl yapılır? Nefis soğan dolması tarifi

Soğan dolması nasıl yapılır? Nefis soğan dolması tarifi

Türk mutfağında büyük bir yere sahiptir dolmalar. Hemen hemen her yörenin de kendisine has dolması ve sarması vardır. Bu kez soğan dolması hazırlayalım dedik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sık sık yapılan soğan dolması gerçekten denenmesi gereken bir lezzet. Peki soğan dolması nasıl yapılır? Nefis soğan dolması tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Soğan dolması
Soğan dolması

Haydi soğana bir şans verin, sadece yemeklerin içinde değil her türlü güzel olduğunu ispatlasın. Yemek tarifi soğan dolması için buyurun...

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Soğan dolması

Soğan dolması tarifi

2 Adet Büyük Boy Kuru Soğan

200 Gram Az Yağlı Kıyma

1/2 (Yarım) Su Bardağı Pilavlık Bulgur

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

5 Diş Doğranmış Sarımsak

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

1 Çorba Kaşığı Biber Salçası

1 Tatlı Kaşığı Toz Nane

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Kıyılmış Taze Nane

Soğan dolması yapılışı

Soğanların iki ucunu incecik kesin. Boylamasına bıçakla orta kısmına kadar kesin. Rulo yapıp saracağınızı düşünerek kesin. Soğanları kaynar suda dirilikleri gidene kadar haşlayın.

Kalan malzemeleri bir karıştırma kabında karıştırın.

Süzdürdüğünüz soğanları, en dıştan içe doğru nazikçe yaprak yaprak ayırın. Her birinin kenarına harçtan paylaştırın. Rulo şeklinde yuvarlayarak sarın. Tencereye yan yana dizin.

Ekstradan tuz ve karabiber serpin. İçine 2 parmak sıcak su ekleyin . Orta kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Servis tabağına aldıktan sonra kıyılmış taze nane serpin ve sıcak servis edin.

Soğan dolması kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan soğan dolamsı 30 dakikada pişer.

Soğan dolması kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan soğan dolmasının kalorisi 119.

Soğan dolması yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Soğan dolması için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14 lira.

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