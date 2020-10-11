Soğan dolması nasıl yapılır? Nefis soğan dolması tarifi Soğan dolması nasıl yapılır? Nefis soğan dolması tarifi Türk mutfağında büyük bir yere sahiptir dolmalar. Hemen hemen her yörenin de kendisine has dolması ve sarması vardır. Bu kez soğan dolması hazırlayalım dedik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sık sık yapılan soğan dolması gerçekten denenmesi gereken bir lezzet. Peki soğan dolması nasıl yapılır? Nefis soğan dolması tarifi...

Haber Merkezi 11 Ekim 2020, 13:45 Yeni Şafak