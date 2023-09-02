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Solfasol Zülfazıl oluyor: Hacı Bayram Veli'nin doğduğu mahalleydi

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin doğduğu mahalle olan Solfasol’un ismini yeniden Zülfazıl yapmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

10:56 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin doğduğu mahalle olan Solfasol’un ismini yeniden Zülfazıl y olacak.

Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin doğduğu mahalle olan Solfasol’un ismini yeniden Zülfazıl y olacak.

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin Solfasol’da doğduğu ev ve çevresini tarihi dokuya da uygun olarak yeniden ihya ediyor. Hacı Bayram Veli’nin doğduğu ev ile bölgedeki tarihi cami ve çeşmeyi restore ettiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hacı Bayram Veli Külliyesi projemiz kapsamında bölgeye meydan, kütüphane ve kültür evi de kazandırıyoruz. Çalışmalarda önemli bir aşama kaydettik. Koruma kurulundan alınan izinler doğrultusunda yaptığımız çalışmaları yılsonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Proje ile Ankaramız inanç turizmi anlamında da önemli bir destinasyon kazanacak.” dedi.

'Ne anlama geldiği bilinmiyor'

Bölgedeki vatandaşlardan mahallenin Solfasol isminin de değişmesi noktasında talepler aldıklarını dile getiren Balcı, “Biz Hacı Bayram Veli hazretlerinin doğduğu mahalledeki bu projeye ağırlık verirken mahalle sakinlerinden de Solfasol isminin değişmesi noktasında talepler aldık. Çünkü bu ismin toplum tarafında bir karşılığı yok ve ne anlama da geldiği bilinmiyor. Burası çok eskiden ‘çok faziletli’ ve ‘fazilet sahibi’ anlamlarına gelen Zülfazıl olarak biliniyor. Buraya Zülfazıl denmesinin sebebi Hacı Bayram Veli gibi bir ulu çınarın burada doğmasıdır. Hatta bu konuda kaleme alınmış pek çok da makale bulunuyor. Bizde bu talebi değerlendirdik ve istişare ettik. İsim değişikliği ile ilgili gerekli adımları atmak için çalışma başlatıyoruz. İnşallah yakın zaman içerisinde Hacı Bayram Veli’ye bir vefa borcumuzu daha yerine getirerek Solfasol yerine, Zülfazıl ismini kullanacağız.” şeklinde konuştu.

#Altındağ Belediyesi
#Ankara
#Solfasol
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