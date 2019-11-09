Hayat Son çare obezite ameliyatı değil
GENEL SAĞLIK

Son çare obezite ameliyatı değil

Dünyada en çok rastlanan sağlık sorunları arasında yer alan obeziteden kurtulmak için yapılan ameliyatlara son çare olarak başvurulması gerektiği bildirildi. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Avtan, "Bu ameliyat, kilo vermek için yapılmaz. İnsanın kilo düzeyi çok aşırı olduysa bundan dolayı kalp, pankreas, akciğer zorlanıyorsa şekeri, tansiyonu varsa ve bunlar için hasta pek çok ilaç kullanıyorsa bu hastalarda baş edilmeyecek sorunları daha da azaltmak için araya giren bir yöntem" dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Avtan, laparoskopik cerrahinin (kapalı ameliyat) tıpta röntgenden sonra en önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilen, devrim niteliğinde bir uygulama olduğunu söyledi.

Laparoskopik cerrahi sayesinde iç organlara karnın içine el değmeden müdahale edebilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Avtan, yöntemin hastaya çok büyük konfor sağladığını belirtti.

Avtan, dünyadaki laparoskopik cerrahinin 1989 yılında, Türkiye'de ise İstanbul Üniversitesinde 1990'da başladığını aktardı. Genel cerrahideki uygulama alanının her geçen gün arttığına dikkati çeken Avtan, bu uygulama ile obezite ameliyatları da gerçekleştirebildiğini dile getirdi.

Yepyeni gelişmeler olabilir

Obezite cerrahisinin "son çare" olarak görülmesi ve ameliyata karar verirken çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Avtan, şöyle konuştu:

"Hasta seçimine dikkat etmek gerekiyor. Hastanın ömür boyu takip edilmesi söz konusu. 'Gel ameliyat edeyim, kilondan kurtulacaksın' anlayışıyla yapılacak bir ameliyat değil. Fayda görecek hastayı ve hangi yöntemin uygulanacağını titizlikle analiz edip karar vermeli.

Çok sorundan daha az sorunlu hale getirmeliyiz çünkü bu ameliyatlar yeni sorunlar da doğuruyor. Şu an için tüm dünyada obezite sorunuyla en iyi baş edebilme yöntemi olarak kabul edildiği için biz de uyguluyoruz. Ancak önümüzdeki yıllar içinde yepyeni gelişmeler olabilir ve bu obezite ameliyatları sonlanabilir çünkü gerçekten şişmanlığın sebebine müdahale edici bir şey değil bu.

  • İnsanın yeme ve iştah mekanizmasını hormonları salgılayan kısımları keserek yollarını değiştirerek yapılan bir uygulama. Midedeki iştah hormonunu keserek mideyi küçültüyoruz ya da bağırsaktaki emilen yerlerin yerini değiştiriyoruz vücut hemen doyduğunu sansın da kendini kapatsın yemesin diye."

Sindirim sistemi yanıltılıyor

Prof. Dr. Avtan, obezite ameliyatlarınında sindirim sisteminin yanıltılmaya çalışıldığını dile getirdi.

"Bu ameliyat kilo vermek için yapılmaz" diyen Prof. Dr. Avtan, "İnsanın kilo düzeyi çok aşırı olduysa bundan dolayı kalp, pankreas, akciğer zorlanıyorsa şekeri, tansiyonu varsa ve bunlar için hasta pek çok ilaç kullanıyorsa bu hastalarda baş edilmeyecek sorunları daha da azaltmak için araya giren bir yöntem" ifadelerini kullandı.

Türkiye laparoskopik cerrahide tecrübeli

Dünyanın başka ülkelerinde yapılan, yüksek teknoloji gerektiren girişimlerin Türkiye'nin her köşesinde başarıyla uygulanabildiğini vurgulayan Avtan, Türkiye'nin bu konuda tecrübe sahibi olduğunu söyledi.

  • Karın içerisinde kapalı olarak kamerayla dokunulmayan organ kalmadığına dikkati çeken Avtan, "Karaciğer vericisi bir aday karaciğerinin bir kısmını ihtiyacı olan birisine verecek. Bunu kapalı olarak yapıyoruz, çok küçük bir kesiden torba içinde alınıyor. Hasta çok çabuk ayağa kalkıyor. Ayrıca kalın bağırsak, ince bağırsak, mide ameliyatları, dalak, böbrek üstü ameliyatları, sindirim sisteminin tüm organlarına bu uygulamayla dokunabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı: Evde bakım aylığı ödenecek
HAYAT
Ellerini ısıran minik Yusuf adına maaş bağlandı: Evde bakım aylığı ödenecek

Türk hekim ve ekibi Ukraynalı meslektaşlarına örnek oldu
HAYAT
Türk hekim ve ekibi Ukraynalı meslektaşlarına örnek oldu

11 milyon kişide aynı hastalık var: Bir milyonu kör olma riski taşıyor
HAYAT
11 milyon kişide aynı hastalık var: Bir milyonu kör olma riski taşıyor
Bizden ne istiyorsunuz?Kanımızı kuruttunuz!

"Bizden ne istiyorsunuz?
Kanımızı kuruttunuz!"

​Acılı ailelerin eylemleri 68'incü gününde
Suriye halkının kaynaklarına el koydular

Suriye halkının kaynaklarına el koydular

​AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütlerinin kirli oyununu anlattı.
15 yaşında tarihe geçti

15 yaşında
tarihe geçti

Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.
Menşei belli olmayan madde

Menşei belli olmayan madde

​Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklama yaptı.
Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

​Teröristlerin zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldı.
Kriz büyüyor

Kriz büyüyor

Polisler de protestoculara katıldı.

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına rest.
Tek tek onarılıyor

Tek tek onarılıyor

​Teröristler karanlığa gömdüğü Rasulayn'ı Mehmetçik aydınlığa kavuşturuyor.
7 terörist etkisizleştirildi

7 terörist etkisizleştirildi

​Ağrı'da hava destekli operasyonda örgüte ağır darbe.

Küçükçekmece'de ilginç yıkım

Küçükçekmece'de ilginç yıkım

İş makinesi 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Türk devine dünya devi ortak oldu

Türk devine dünya devi ortak oldu

​51 grup şirketi ve 13 bin çalışanı bulunuyor.
Dünya devini reddetti

Dünya devini reddetti

Transfer detayını Mustafa Cengiz açıkladı.
Müebbet hapis<br>talep edildi

Müebbet hapis
talep edildi

​Eşini öldürüp derisini yüzdü, parmaklarını ve kulaklarını kesti.
650 liraya satıldı

650 liraya satıldı

​89 yıllık İstiklal Madalyası açık artırmaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.