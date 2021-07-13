Büyükşen cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Büşra Büyükşen dahil 24 kişi gözaltında

Konya'da 3 Eylül 2018 tarihinde evlerine giren kar maskeli ve pompalı tüfekli saldırgan tarafından öldürülen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme geldi. Çiftin doktor olan oğulları Osman Büyükşen'in ağlayarak katillerin bulunmasını istediği anlar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Cinayetin araştırılması için kurulan özel ekibin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma dedektifleri olan JASAT ekipleri ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasına ilişkin şafak operasyonuyla aralarında aile üyelerinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında öldürülen çiftin kızı Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen de var.

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ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında, şüpheli oldukları değerlendirilen çok sayıda şahıs gözaltına alınırken, şahısların sorgusu Konya İl Jandarma Komutanlığında devam ediyor

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEDİR?

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.

Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu.

MEHİR TARTIŞMASI

Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu ortaya çıktı.

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ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen"in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor.

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirmişti. Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, “Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım” demişti.

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Bu sırada ‘Yapma’ diyerek ağlamaya başlayan Anlı, duygusal anlar yaşayan Büyükşen'e sarılarak “Seni çok iyi anlıyoruz ve seni seviyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

SES KAYITLARI DİNLETİLDİ

Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi.

Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba, gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

Cinayetin Büşra ve ya Betül'e aşık birinin de işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak Büşra sevgilisi olmadığını sadece önceden konuştuğu birileri olduğunu söyledi.

Cinayetlerin aydınlatılması için Büyükşen'in ve Anlı'nın uğraşları sonucunda özel bir ekip kuruldu, programa ise yaz tatili nedeniyle ara verildi.





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