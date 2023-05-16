Sorduğumuz soruların toplamıyız

YASİN TACAR

Modern zaman, insana aslını unutturdu ve kendi yapay gömleğini giydirdi. Bu yapay gömleği giyen insanın da düşünceleri, fikri, duruşu, hayata kattığı anlam yapaylaştı. Öyle ki doğal olarak bu yapaylık insanların sözlerine sohbetlerine de tesir etti. Dursun Ali Tökel, Sizin Ömrünüz Kaç Saniye kitabına bu meseleyle giriş yapıyor ve kitap boyunca modern insana kaybettiği manayı hatırlatmaya çalışıyor. Yazar, örnek olarak “emeklilik” bahsini veriyor. Gerçekten de öyledir, tanıdık tanımadık herkes sohbet ettiği kişiye “Emeklilik ne zaman?” veya “Emekliliğe ne kadar kaldı?” diye sorar. Ancak kimse kimseye yaptığı işle, edindiği uğraşla hangi sadra şifa olduğunu sormaz. Modern insan için şifa önemsizdir çünkü, modern insan umutsuzdur, debelenmektedir ve hayatın akışında nefsani hazlarla yuvarlanmaktadır. Yazının devamında dizileri üzerinden bu konu gündem edilir. Dizilerde de sofralarda kuş sütü eksiktir, yenmez israf edilir, bir giyilen bir daha giyilmez. Modern insan gösterişle ve anı tadarak yaşar, amaç yoktur, mana zaten çoktan defnedilmiştir, önemli olan yaşanılan anın ne derece keyif verdiğidir. Maksat keyiftir, o nedenle de huzur yakalanmaz, modern insan huzuru unutmuştur.

Dursun Ali Tökel, kitabında modern insanın özgürlük anlayışından da bahseder. Özgürlük bugün bir tabudur ve bir kesime özeldir. Gerçekten zamanın ruhunu yakalayabilmiş, geçmişle bağını koparabilmiş insan özgürdür! Diğerlerine özgürlük yoktur, olmamalıdır.

Sizin Ömrünüz Kaç Saniye denemelerden oluşuyor. Eleştiriler getiriyor, kavramlar irdeleniyor ve hep tek bir şey hatırlatılıyor: İstikamet!

BANA KONUM ATAR MISIN?

Soner Duman, Bana Konum Atar Mısın adlı eserine kalbi merkeze alarak başlıyor. Çünkü kalp, insanın merkezidir. Rasulullah’ın hadisini hatırlatan hoca kalp iyi olduğu müddetçe insanın iyi, kalp kötü olduğu takdirde de insanın kötü olacağını anlatıyor ve hepimizi uyarıyor, hizaya çekiyor. Yaşadığımız tüm sorunların temelinin kalbimizin Allah ile değil de nefsimiz ile meşgul olmasına dikkat çekiyor. İnsanın huzura ancak huzurlu bir kalp ile kavuşacağına, huzurlu kalbe de ancak Allah’ın emirlerine uyarak kavuşacağına işaret ediyor.

Daha sonra ibadetlere, dua ve zikre, ahlaka, aileye, günahlara ve ölüme sayfa açıyor. Çünkü hepsi kalp ile anlama kavuşuyor. Kalbi sekinede olan bir insan sadece ibadete, zikre esas manasıyla vakıf olabilir. Ancak temiz kalp sahipleri ahlakın ve ailenin önemini kavrayabilir. Ancak Hakk ile meşgul olan kalp sahipleri günahlarından kurtulup temiz bir sayfa açabilir ve ancak o kişiler için ölüm tehdit değil, bir müjde ve bir kavuşma olabilir.

Yazar eserinde, kalbimizi bize hatırlatırken mutmain olmamız için de en önemli, en kafa karıştıran ve kalbimizi bulandıran soruları merkeze alıyor. Allah’ın hangi günahları bağışlamayacağı veya cennetlik olan kimselerin cehenneme giden yakınları sebebiyle üzüntü duyup duymayacağı gibi çetrefilli soruları gayet sakin, anlaşılır, sade ve temiz bir üslupla ele alarak tatmin olmuş bir kalbe sahip olmamız için ilmini biz okuyucular ile paylaşıyor.