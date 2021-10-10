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Spor öncesi doğru beslen

Sağlıklı bir bedene sahip olmak için egzersiz yaparken ve sonrasında tüketilecek besinler de önemli. Diyet Uzmanı Derya Fidan’dan birkaç ipucu: Yulaf yavaş sindirildiği için kan şekerini dengeler, enerji verir. Egzersizden 1 saat önce bir fincan kahve dayanaklılığı arttırır. Kas ağrısı için zencefil kullanın. Sıvı almayı ihmal etmeyin.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor öncesi doğru beslen
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Formda kalmanın yolu düzenli beslenme ve egzersiz yapmaktan geçiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, sağlıklı bir bedene sahip olmak için egzersiz yaparken tüketilecek besinleri açıkladı.

- En sağlıklı tahıllardan biri olan yulaf, yavaş sindirildiği için egzersiz sırasında kan şekerini dengeleyerek enerjiyi de yüksek tutuyor.

- Eğer gün içerisinde kahve tüketmekten vazgeçemeyenlerdenseniz, size harika bir haberim var. Egzersiz yapmadan 1 saat önce 350 ml kadar kahve tüketmek daha uzun süre egzersiz yapmanızı destekleyebilir ve dayanıklılığınızı arttırabilirsiniz. Tabii tükettiğiniz kahvenin yağsız ve kremasız olması şartıyla.

- Egzersiz sonrası kas ağrısıyla mücadele edenler, ilaçlara başvurmak yerine zencefil kullanmayı deneyin. Günde 240 ml zencefil çayı içmek en fazla 10 kalori alınmasını sağlıyor ama tok tutucu etkisiyle açlığınızı kontrol etmenize yardımcı oluyor.

- Egzersiz sonrası kaslarınız, onarım ve yeniden yapım için proteine ihtiyaç duyar. Süt kesiği olarak da adlandırılan lor peyniri, oldukça zengin protein içeriğiyle imdadınıza yetişecek.

- Vücudunuz için yeterli sıvı alınıp alınmadığını bilmenin en kolay yolu; egzersiz öncesi ve sonrası tartılmak. Kaybettiğiniz her yarım kilo için 2-3 bardak su içmeniz şart.

- Lif oranın yüksek olması, midede uzun süre kalarak sindiriminin yavaş olmasını sağlıyor. Böylece kendimizi daha uzun süre tok hissederek, besin tüketimini azaltmış oluyoruz. Ancak 4 adet hurmanın bir porsiyon meyveyle eşdeğer olup, ortalama 60 kalori içerdiğini unutmamak gerekiyor. Spor sırasında sıvı dengesini de sağlayan hurma, kas kramplarını engelliyor.

Derya Fidan
Derya Fidan

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