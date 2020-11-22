Sultan Köşesi’nde yemek okulu

İstanbul’un tarih kokulu muhitlerinden Sultanahmet’te 1994 yılından beri Türk mutfağının bütün lezzet ve ihtişamını sunan Sultan Köşesi, Türkler kadar yabancıların da gözdesi. Seyahat ve yemek gezginlerinin deneyip, olumlu yorumlarını paylaştığı ve bu sayede dünyanın çok farklı ülkelerinden insanların ziyaret ettiği bir restoran. Sultan Köşesi’nin Kore’den Katar’a değişen müşteri kitlesinin değişmeyen tek yorumu “Türk mutfağının enfes lezzetleri ve Türk misafirperverliği” oluyor. Bu anlamda tanıtım elçiliği de yapan mekan, kullandığı malzemelerden tariflere kadar her aşamada Anadolu’dan ve geleneklerden besleniyor.

TARİFLER KANALDA ARTIK

Mekanın sahibi olan Recep İncecik aynı zamanda gazeteci. Ancak yemek yapmayı gazetecilikten daha çok sevdiğini itiraf ediyor. Pandemi öncesi en fazla Güney Kore’den müşterileri olduğunu söyleyen İncecik G. Koreli müşterilerini Çinliler, Malezyalılar ve Ruslar’ın takip ettiğini ifade ediyor. Endonezya ve Malezya’dan gelen turist gruplarının pandemi öncesi hac ve umre ziyareti için çıktıkları yolculukta uğradıkları ülkelerden birisi de Türkiye imiş. İstanbul’a geldiklerinde ise genellikle Sultan Köşesi’nde yemek yerlermiş. Ancak pandemi dolayısıyla yurt dışı yasaklandığı için bur süredir gelemiyorlar. Recep İncecik ise yaptıkları yemekleri özleyen uzak ülkedeki müşterileri için YouTube kanalı açmış. Yemek okulu adlı bu kanalında İstanbul’a gelemeyen müşterileri için yemek tarifleri paylaşıyor.

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Tıpkı restoranında olduğu gibi kanalında da yemekler etli ve vejeteryanlar için ikiye ayrılıyor. Hem restoranda hem de yemek kanalında en çok beğenilen tarif ise Tokat’ın meşhur Testi kebap. Tarifi kadar sunumu ve şovu ilgi görüyor.

ZENGİN MENÜ

Balıktan kırmızı ete, makarnadan mezelere Türk mutfağında pişen türlü türlü lezzetleri müşterilerine sunan Sultan Köşesi’nin pandemi dönemindeki gözde müşterileri ise Ruslar. İncecik, bütün hijyen kurallarına azami uyarak hizmete devam ettiklerini dile getiriyor. Beğenilen yemeklerini ise şöyle sıralıyor: Soğan kebabı, testi kebabı, adana kebabı, hünkar beğendi, tuzda balık, tuzda tavuk, abagannuş. Kişi başı ortalama fiyatı 50 - 90 TL arasında değişen mekana yerli müşteriler de ilgi gösteriyor.

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