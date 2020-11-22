Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Sultan Köşesinde yemek okulu
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sultan Köşesi’nde yemek okulu

Sultanahmet’teki Sultan Köşesi adlı mekanında yurt dışından gelen konuklarını yıllardır ağırlayan Recep İncecik, pandemi döneminde gelemeyen ama yemeklerini özleyen dünyanın dört bir köşesindeki müdavimleri için Youtube kanalı açtı. İncecik, Yemek Okulu adlı bu kanalında yemeklerinin tariflerini paylaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep İncecik
Recep İncecik

İstanbul’un tarih kokulu muhitlerinden Sultanahmet’te 1994 yılından beri Türk mutfağının bütün lezzet ve ihtişamını sunan Sultan Köşesi, Türkler kadar yabancıların da gözdesi. Seyahat ve yemek gezginlerinin deneyip, olumlu yorumlarını paylaştığı ve bu sayede dünyanın çok farklı ülkelerinden insanların ziyaret ettiği bir restoran. Sultan Köşesi’nin Kore’den Katar’a değişen müşteri kitlesinin değişmeyen tek yorumu “Türk mutfağının enfes lezzetleri ve Türk misafirperverliği” oluyor. Bu anlamda tanıtım elçiliği de yapan mekan, kullandığı malzemelerden tariflere kadar her aşamada Anadolu’dan ve geleneklerden besleniyor.

TARİFLER KANALDA ARTIK

Mekanın sahibi olan Recep İncecik aynı zamanda gazeteci. Ancak yemek yapmayı gazetecilikten daha çok sevdiğini itiraf ediyor. Pandemi öncesi en fazla Güney Kore’den müşterileri olduğunu söyleyen İncecik G. Koreli müşterilerini Çinliler, Malezyalılar ve Ruslar’ın takip ettiğini ifade ediyor. Endonezya ve Malezya’dan gelen turist gruplarının pandemi öncesi hac ve umre ziyareti için çıktıkları yolculukta uğradıkları ülkelerden birisi de Türkiye imiş. İstanbul’a geldiklerinde ise genellikle Sultan Köşesi’nde yemek yerlermiş. Ancak pandemi dolayısıyla yurt dışı yasaklandığı için bur süredir gelemiyorlar. Recep İncecik ise yaptıkları yemekleri özleyen uzak ülkedeki müşterileri için YouTube kanalı açmış. Yemek okulu adlı bu kanalında İstanbul’a gelemeyen müşterileri için yemek tarifleri paylaşıyor.

Tıpkı restoranında olduğu gibi kanalında da yemekler etli ve vejeteryanlar için ikiye ayrılıyor. Hem restoranda hem de yemek kanalında en çok beğenilen tarif ise Tokat’ın meşhur Testi kebap. Tarifi kadar sunumu ve şovu ilgi görüyor.

ZENGİN MENÜ

Balıktan kırmızı ete, makarnadan mezelere Türk mutfağında pişen türlü türlü lezzetleri müşterilerine sunan Sultan Köşesi’nin pandemi dönemindeki gözde müşterileri ise Ruslar. İncecik, bütün hijyen kurallarına azami uyarak hizmete devam ettiklerini dile getiriyor. Beğenilen yemeklerini ise şöyle sıralıyor: Soğan kebabı, testi kebabı, adana kebabı, hünkar beğendi, tuzda balık, tuzda tavuk, abagannuş. Kişi başı ortalama fiyatı 50 - 90 TL arasında değişen mekana yerli müşteriler de ilgi gösteriyor.

Sahrap Soysal’dan en lezzetli tarifler
HAYAT
Sahrap Soysal’dan en lezzetli tarifler
Abone Ol Google News
Aydınlık günler bizi bekliyor

Aydınlık günler bizi bekliyor

​Salgın sürecinde diğer ülkelere göre pozitif ayrıştık.
Albayrak ve Güven ailesinin mutlu günü

Albayrak ve Güven ailesinin mutlu günü

​​Muhammed Sinan Albayrak ile Gizem Güven dünya evine girdi.
ElindeYasinlerin kanı var

Elinde
Yasinlerin kanı var

​Terör baronu Demirtaş'ı aklama yarışı başladı.
HDP'den <br>İYİ Parti itirafı

HDP'den
İYİ Parti itirafı

2018'de muhalefetin ortak bir anayasa girişimi oldu.

Mehmetçik Karabağ görevine hazır

Mehmetçik Karabağ görevine hazır

​İntikal için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor.

Fransız nazizmi!

Fransız nazizmi!

​Karikatürlere karşı çıkan sınır dışı edilebilir.
Yasağı yanlış anladılar

Yasağı yanlış anladılar

​Bir çok kentin meydanı boş kaldı.
Ermenistan <br>her yeri yakıp yıktı

Ermenistan
her yeri yakıp yıktı

​MSB'den 'Ağdam' paylaşımı.
Kritik galibiyet

Kritik galibiyet

​Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Yunanistan'ın <br>açıklama saplantısı

Yunanistan'ın
açıklama saplantısı

Dışişleri, Yunanistan'ın yapması gerekeni açıkladı.
İlk yerli uydu 2022'de uzayda

İlk yerli uydu 2022'de uzayda

Bakan Karaismailoğlu, ​6-A uydusunun fırlatılma tarihini duyurdu.

Sokağa çıkma <br>yasağı başladı

Sokağa çıkma
yasağı başladı

İşte yasakla ilgili istisnalar.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Can yakan koronavirüs verileri açıklandı.
Uluslararası foruma<br>kritik uyarı

Uluslararası foruma
kritik uyarı

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, video mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.