Hayat Sülüğe dikkat
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Sülüğe dikkat

Türkiye’de paniğe neden olan Çin merkezli koronavirüsle ilgili önemli bir uyarı geldi. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bölümleri ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Türkiye’deki pek çok merkezde yapılan sülük tedavisine dikkat çekti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uzbay, “Ülkemizde çok yaygın olduğu için önemli bir konu. Çin’den sülük ithalatı yapılıyorsa dikkat edilmeli. Tedavinin uygulandığı merkezler sülüklerin nasıl temin edildiğiyle ilgili açıklayıcı bilgi vermeli” dedi. İnternet üzerinden sülük edinimini sıkıntılı bulan Uzbay, aynı şekilde denetimsiz Uzakdoğu kökenli gıda takviyeleri için de uyarıda bulundu.

Tayfun Uzbay

KOMPLO TEORİSİ ÜRETMEYİN

  • Çin’in biyolojik silah çalışmaları nedeniyle virüsün yayıldığı iddialarına da değinen Uzbay, “Birincisi eğer bu laboratuvarda üretilen bir şey olsaydı kimliğini ve özelliklerini belirlemek kolay olmazdı. İkincisi Çin koronayı biyolojik silah olarak ürettiyse Çinliden çok diğer ırklarda hızla yayılması ve çok daha öldürücü olması gerekirdi. Burada tersi bir durum söz konusu. Komplo teorileriyle aşırı panik ve korku havası estirmeli” diye konuştu.

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