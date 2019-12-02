Hayat Suriyeli Arif hayata tutundu
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Suriyeli Arif hayata tutundu

Kalbinde 2 delikle doğan 4,5 yaşındaki Suriyeli Arif el-Ruccu, Gaziantep’te Yeryüzü Doktorları’nın yardımıyla olduğu ameliyatla hayata tutundu. Ailesini Halep’te bırakarak, oğlunu Türkiye’ye getiren baba, 45 günlük yaşam mücadelelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Gazvan el- Ruccu, Suriye’de yapılamayan bu ameliyatı yapan Türk doktorlarına teşekkür ederek, oğlunun yeniden hayata tutunduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Gazvan el- Ruccu, Suriye’de yapılamayan bu ameliyatı yapan Türk doktorlarına teşekkür ederek, oğlunun yeniden hayata tutunduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Betabo kırsalında yaşayan Ruccu ailesinin 5 çocuğundan birisi olan 4,5 yaşındaki Arif el-Ruccu, kalbinde 2 delikle dünyaya geldi. Hastalığı Halep’teki doktorlar tarafından 4,5 yaşında teşhis edilen Arif’in ameliyat olmaması halinde ilerleyen dönemde hayati riskinin bulunduğu söylendi. Ameliyatın Halep’te mümkün olmadığı, Türkiye’ye gidilmesi gerektiği aileye söylenince Arif’in babası Gazvan El Ruccu eşi ve 4 çocuğunu Halep’teki yoğun hava saldırılarının altında bırakarak oğlunu alıp Türkiye’ye getirdi. Yeni Şafak olarak küçük Arif’in ameliyat sürecinde yanında olduk. Baba Gazvan el-Ruccu’ın oğlu için yaptığı fedakarlıkları ve 45 günlük yaşam mücadelelerini dinledik.

25 GÜN PARKTA KALDIK

Çocuğunun sağlığı için Halep’ten ayrılarak Türkiye sınırına doğru yola çıktığını anlatan baba Gazvan El Ruccu, “Maddi imkansızlıklarımız olmasına rağmen oğlumun ameliyatı için Türkiye’ye gitmeye karar verdim. Önce Reyhanlı, ardından Antakya Devlet Hastanelerine gittik. Ancak ameliyatın Gazinatep’te yapılabildiğini söyledikleri için Gazinatep’e geldik” dedi. Burada maddi geliri ve kalacak bir yeri olmayan baba ve oğul Nizip’te bir parkta kalmaya başladı. Baba Ruccu o günleri şöyle anlattı: “Oğlumun iyileşmesi için tüm zorluklara göğüs germek zorundaydım. Kalacak hiçbir yerimiz yoktu. Mecburen parkta yaşadık. Geceleri parkta yattık, gündüzleri oğlumun ameliyatını karşılayabilecek bir dernek ya da kurum aradık. Tam 25 gün boyunca böyle devam etti. Yemek alacak param olmadığı için çevredeki vatandaşlar karnımızı doyurdu. Türk halkı bizi yalnız bırakmadı.”

ÇİFTE MUTLULUK

25 gün parkta kalan baba Ruccu ve Arif için müjdeli haber Yeryüzü Doktorları’ndan geldi. Baba Ruccu’nun yaptığı görüşme sonrası Yeryüzü Doktorları Arif’in tüm ameliyat masraflarını karşılayacaklarını belirtti. Ruccu ailesi o gün bir başka mutluluk daha yaşadı. Bir akrabalarının Nizip’te olduğunu öğrenen Ruccu ailesi, kalacak yer de bulmuş oldu. Baba Ruccu, o günü ‘çifte mutluluk yaşadık’ diye anlattı. Birkaç gün içerisinde ameliyat günü alınan Arif, gülücükler saçarak ameliyat odasına girdi ve birkaç saatlik bir operasyonun ardından yeniden hayata döndü. Başarılı geçen ameliyat sonrasında yapılan tüm kontrollerde de küçük Arif’in kısa süre içerisinde diğer çocuklar gibi hayatına devam edeceği söylendi.

Kasıktan girerek deliği kapattık

  • Prof. Dr. Osman Başpınar (sol)
  • Arif’in ameliyatını yapan Prof. Dr. Osman Başpınar, süreç hakkında bilgi verdi: “4,5 yaşındaki Arif’in kalbin üst kısmında büyük bir delik bulunuyordu. Kalpdeki deliği kasıktan girerek kapatma işlemi gerçekleştirdik. Kapatma işlemi 3 kişilik bir ekiple yaklaşık bir saat sürmektedir.”

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