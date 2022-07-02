‘Faturanızı ödeyeceğim’ diye SMS attırıp sırra kadem bastı: Survivor vurgunu

Türk televizyonlarının en popüler yarışmalarından biri olan Survivor, geçtiğimiz gece bir sezonun daha sonuna geldi. Bu yılın Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı finale yükselirken, yarışmanın kazanan ismi SMS oylamasıyla belli oldu. İzleyicilerin oyları sonucunda kazanan isim Nisa Bölükbaşı oldu.

FATURALAR TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Gerçekleşen canlı yayındaki SMS oylaması, sosyal medyada bazı tartışmalara da yol açtı. Bu tartışmalardan biriyse SMS oylaması yapanların paylaştıkları telefon faturaları oldu.

ORTADAN KAYBOLDU

Öte yandan Sosyal medyada bir Survivor fan hesabı, takipçilerine faturalarının hepsini kendisinin ödeyeceğini söyleyerek desteklediği adaya SMS göndermelerini konusunda ikna etti. Çok sayıda kişi fan hesabına güvenerek, faturaları 6 bin liraya çıkacak kadar SMS gönderdi. Ancak faturaları ödenmeyen ve karşılarında herhangi bir muhattap bulamayan çok sayıda kullanıcı dolandırıldıklarını anladı. Faturalarının ekran görüntülerini Twitter'da paylaşarak yardım isteyen mağdurların eleştiri oklarının da hedefi oldu.

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Mağdur olan hesapların faturalarını görenler gözlerine inanamadı: