Hayat Susam alerjisi öldürdü
GENEL SAĞLIK

Nadim Ednan'ın kızı susam alerjisi yüzünden öldü

Susam alerjisi öldürdü

İngiltere'de bir oyuncak markasının sahibi Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızının, havalimanında yediği sandviç sonrası bindiği uçakta susam alerjisi tetiklendi. Genç kız hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Diğer
Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oyuncak firması Wow Toys'un kurucusu olan İngiliz iş insanı Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı Natasha Ednan-Laperouse, Londra'dan Nice'e giden uçağa binmeden önce havalimanındaki bir restorandan aldığı sandviçi yedi. İçerisinde enginar, zeytin ve ançüezli zeytin ezmesi olan sandviç, uçak havalandıktan sonra genç kızın susam alerjisini tetikledi.

Baba Nadim Ednan ile uçaktaki personelin alerji ilacıyla müdahale ettiği genç kız, uçak indikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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