Sütün faydaları nelerdir?

Besleyici değeri çok yüksek bir besin olan süt, tüm yaş grupları için gerekli olan kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında da kullanılacak en iyi kaynak olarak ifade ediliyor. Bu nedenle uzmanlar sütün sayısız faydalarından yararlanmak için her gün 2 bardak, bir başka deyişle 400 ml süt içilmesini öneriyorlar. Yine uzmanlara göre çocukların, adölesan dönemindeki gençlerin, hamilelerin, emziren ve menopoz sonrası kadınların da 600-800 ml süt içmesini tavsiye ediyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Olcay Barış, sütün sağlığımız ve güzelliğimiz üzerindeki 8 önemli faydasını anlattı.

1. Göbek yağlarını yakıyor

Kilo alan kişilerde yağlanma göbek ve bel bölgesinde oluşmaya başlıyor. Yapılan araştırmalara göre; orta dereceli kalori kısıtlaması yapılan, az yağlı bir diyetin uygulandığı kişiye özel beslenme programında, günde 2 bardak süt tüketmek yağ yakımı için yeterli oluyor. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda, sütün içindeki kalsiyumun vücuttaki yağlanmayı azaltarak kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olduğu ortaya konmuş. Süt, içerdiği kaliteli protein ve lioneik asit gibi yağ molekülleri ile kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

2. Güçlü kemikler için birebir

Mineral açısından son derece zengin olan süt aynı zamanda zengin bir kalsiyum kaynağı. 1 litre süt içinde bulunan kalsiyum; 10 kilo et, 5.2 ekmek, 12,6 kilo patates, 17 kilogram elma, 3,2 kilo marul ya da 2,4 kilogram havuçta bulunan kalsiyuma eş değer oluyor. Bu nedenle sağlıklı kemikler için süt içmemiz şart.

3. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını önlüyor

Güzel ve sağlıklı bir cilt için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemli. Sütün içinde bulunan proteinler, antioksidan özellikteki A vitamini ve çinko ile cilt sağlığı korunmuş oluyor. Süt, cilt üzerinde nemlendirici etki yaparak cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engelliyor. Aynı zamanda sütün içindeki sıvı cildin nem dengesini koruyor. Bu yüzden yetişkin kişilerin, çocukların, adölesan dönemi gençlerin, hamile ve emziren kadınlar ile menopoz sonrası dönemde kadınların her gün 2 bardak süt tüketmeleri önemli.

4. Beyne ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor

Yediğimiz besinlerin insanın hafıza, zeka ve konsantrasyon gücü üzerinde çok önemli bir etkisi var. Örneğin vücut ağırlığımızın sadece yüzde 2 ila 3’ü oranında ağırlığı olan beyin, günlük kalorilerimizin ortalama yüzde 25 - 30’unu harcıyor. Süt beyin için de faydalı ve beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor. İçerdiği yüksek protein ile vücut dokularının gelişmesine yardımcı olan süt odaklanma yeteneğini ve hafızayı güçlendiriyor.

5. Kalp damar sağlığı için çok önemli

Hipertansiyon tedavisinde sütün olumlu etkileri biliniyor. Hipertansiyon için kullanılan bazı ilaçların olası olumsuz etkilerini azaltmada sütün yararları olduğu saptanmış. Yağsız ya da yüzde 1 yağ içeren süt vücuda daha fazla kalsiyum sağlıyor. Kalsiyum da tansiyonu yüzde 3-10 arasında, daha da önemlisi kalp-damar hastalığı riskini yüzde 15 e kadar azaltabiliyor.

HAYAT Günde 2 bardak süt tüketimi için çağrı

6. Kolesterol düşürüyor

Vücudumuzda kolesterol üretilmesinin yanı sıra, biz de hayvansal kaynaklı besinlerden vücudumuza kolesterol alıyoruz. Kan kolesterol seviyesi yüksek olan kişilerde kalp hastalıklarına yakalanma ve kalp krizi geçirme riski daha yüksek oluyor. Az yağlı olan sütteki hayvansal yağ azaldığı için doğrudan kolesterol düşürüyor. Dolayısıyla özellikle süt ve grubunu az yağlı olanlardan tercih etmek, hem daha fazla kalsiyum alımını sağlıyor, hem de günlük doymuş yağ ve kolesterol alımını azaltıyor.

7. Kronik bronşit ve bağırsak kanserini önlenmesine yardımcı oluyor

20 yıl boyunca 2000 kişi üzerinde yapılan bir incelemede; günde 2-3 bardak süt içen kişilerde bağırsak sorunlarına, hatta bağırsak kanserine pek rastlamadığı gözlenmiş. Ayrıca Johns Hopkins Üniversitesi'nde gerçekleştirilen başka bir araştırmada ise süt içen kişilerde kronik bronşite pek rastlanmadığı ortaya konmuş. Uzmanlar sütün; sigara, alkol ve bol miktarda kahve gibi bağımlılık yapan maddeleri tüketen kişileri bile koruduğuna dikkat çekiyor.

8. Osteoporozdan koruyor

Osteoporoz, en sık görülen kemik hastalığı olarak belirtiliyor. 50 yaş sonrasında, 2 kadından 1’i ve 4 erkekten 1’inde osteoporoza bağlı kırıklar görülüyor. Yaşla beraber kemik yoğunluğunda azalmanın önüne geçebilmenin en iyi yolu ise kalsiyum ve D vitamini almak. Günde 2-3 porsiyon (2-3 su bardağı) süt tüketimi kalsiyum alımı için öneriliyor.

Sütün çocuklara faydaları nelerdir?

Yeterli ve dengeli beslenebilmek için süt, peynir, yoğurt gibi ürünlerin tüketilmesi önem taşıyor. Vücudun enerji üretmesini sağlayan süt ve süt ürünleri, çocukların günlük hayatta ihtiyaç duydukları enerjinin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Süt yalnızca bedensel gelişimi değil, zihinsel gelişime de katkı sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre, düzenli olarak süt ve süt ürünleri tüketen çocukların okullarında daha başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak düzenli olarak süt içen çocuklar, genellikle düzenli beslendiklerinden; çocukların okul başarılarının düzenli beslenme olan ilişkisinin, süt tüketiminden ne kadar etkilendiği net olarak bilinmiyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

İçeriğinde 40’tan fazla besin öğesi yer alan süt; soğuk algınlığı, faranjit, grip gibi kış hastalıklarına yakalanma oranını azaltıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, üst solunum yollarında koruma sağlayan kalsiyum, çocukların kış aylarında daha az hastalanmasını sağlıyor.

EKONOMİ Sütte yeni dönem

Sütün cilde faydaları nelerdir?

Yüzdeki büyük gözenekler için süt tercih edilebilir. Bir çok yabancı kaynak ve süt tüketicisi, süt kullanımının gözeneklerde fark edilir derecede sıkılaşmaya neden olduğunun altını çizmekte. Yalnızca süt değil, süt ürünleri de gözenekleri sıkılaştırmada yardımcı olabilir.

Süt, içerdiği protein, kalsiyum ve selenyum sayesinde serbest radikaller ile savaşarak, serbest radikallerin cildinize bıraktığı hasarı yüksek oranda engeller. Bu sayede cildiniz doğal bir gençlik ve sıkılık kazanmanın yanı sıra, yaşlanmanın etkilerini de silmeye başlar. Bu bileşenler aynı zamanda cilde elastikiyet kazandırarak cilt kırışıklıklarını önlemeye de yardımcıdır.

Cildi nemlendirir

Doğal bir şekilde cildinize hasar vermeden sütün cildi koruyucu etkisiyle cildinizi nemlendirebilirsiniz. Süt tüketmek, cildinizi gün boyu nemli tutmaya yardımcı olacak bileşenlerin ve yüksek miktarda suyun her an cildinizde hazırda olması anlamına geliyor. Aynı zamanda süt içeren ev yapımı maskelerle de bu nemlendirici etkiyi destekleyebilirsiniz.