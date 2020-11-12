Lübnan'ın gözde salatası: Tabbule

İçinde bulunan maydanoz ve nanesiyle ferahlatıcı bir lezzet olan tabbuleyi her zaman çay saatlerinizde bulunduracaksınız. Yapımı da kolay olay bu tarifi narla denemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Tabbule.

Tabbule Tarifi İçin Malzemeler

1/2 (Yarım) Su Bardağı Köftelik Bulgur

1 Demet Kıyılmış Maydanoz

1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Taze Nane

6 Dal Kıyılmış Taze Soğan

1/2 (Yarım) Su Bardağı Nar Taneleri

Yeteri Kadar Limon Suyu

Yeteri Kadar Zeytinyağı

Yeteri Kadar Tuz

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Tabbule yapılışı

Bulgurun üzerini ıslatacak kadar sıcak su gezdirin ve suyunu çekmesi için bekletin. Bulgur yumuşayınca diğer malzemelerle servis tabağına alın ve karıştırın. Tuz, zeytinyağı ve limonunu ayarlayıp servis edin.

Tabbule.

Tabbule kaç dakikada hazırlanır?

Lübnan'ın incisi tabbule 20 dakikada hazırlanıyor.

Tabbule kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tabbule kalorisi 168,7.

Tabbule.

Tabbule yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tabbule için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,25 lira.

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