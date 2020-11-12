Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Lübnanın gözde salatası Tabbule
YEMEK TARİFLERİ

Tabbule tarifi: Tabbule nasıl yapılır?

Lübnan'ın gözde salatası: Tabbule

Arap mutfağının nadide salata türlerinden olan tabbule, hepimizin de severek yediği bir tat. Lübnan kısırı da diyebileceğimiz bu salata türünün en farklı yanı maydanozun ve nanenin kısırdan daha fazla olması. Bol limon da eklenince sofraların vazgeçilmezi olacak. Peki tabbule tarifi nedir? Tabbule nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tabbule.
Tabbule.

İçinde bulunan maydanoz ve nanesiyle ferahlatıcı bir lezzet olan tabbuleyi her zaman çay saatlerinizde bulunduracaksınız. Yapımı da kolay olay bu tarifi narla denemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Tabbule.

Tabbule Tarifi İçin Malzemeler

1/2 (Yarım) Su Bardağı Köftelik Bulgur

1 Demet Kıyılmış Maydanoz

1/2 (Yarım) Demet Kıyılmış Taze Nane

6 Dal Kıyılmış Taze Soğan

1/2 (Yarım) Su Bardağı Nar Taneleri

Yeteri Kadar Limon Suyu

Yeteri Kadar Zeytinyağı

Yeteri Kadar Tuz

Tabbule yapılışı

Bulgurun üzerini ıslatacak kadar sıcak su gezdirin ve suyunu çekmesi için bekletin. Bulgur yumuşayınca diğer malzemelerle servis tabağına alın ve karıştırın. Tuz, zeytinyağı ve limonunu ayarlayıp servis edin.

Tabbule.

Tabbule kaç dakikada hazırlanır?

Lübnan'ın incisi tabbule 20 dakikada hazırlanıyor.

Tabbule kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tabbule kalorisi 168,7.

Tabbule.

Tabbule yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tabbule için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,25 lira.

Pilav tarifleri: Pilav nasıl yapılır?
HAYAT
Pilav tarifleri: Pilav nasıl yapılır?

Sofraların vazgeçilmez ara sıcağı: Fava
HAYAT
Sofraların vazgeçilmez ara sıcağı: Fava

Bal kabağı tarifi: Bal kabağı nasıl yapılır?
HAYAT
Bal kabağı tarifi: Bal kabağı nasıl yapılır?

Abone Ol Google News
Arabaların camları buz tuttu

Arabaların camları buz tuttu

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi.
Osmanlının en önemli silahşoru

Osmanlı'nın en
önemli silahşoru

Silah üstadı, iyi bir nakkaş, haritacı...
Adalet Bakanı Gül: Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz

​Tarihi hezimet sonrası ortalıkta görünmüyor.
'Cesaret işi'

'Cesaret işi'

Borsa İstanbul'da 'gong' Formula 1 için çaldı.

30 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

30 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​20 milyar liralık dev yatırım için onay çıktı.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Bakü'de önemli açıklamalar.
Makas faciası

Makas faciası

​Antalya'da ağaca çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü.
Sessiz sedasız<br>ilçeyi terk ettiler

Sessiz sedasız
ilçeyi terk ettiler

​Anlaşma sonrası Ermenistan ordusundan ilk adım.

​Dağlık Karabağ'daki anlaşma en iyi şartlarda yapıldı.
Koronada<br>üçüncü dalga

Koronada
üçüncü dalga

​Japonya Tıp Federasyonu açıkladı..
30 Haziran'a<br>kadar uzatılabilir

30 Haziran'a
kadar uzatılabilir

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Ülkeyi altı<br>hafta kapatalım

Ülkeyi altı
hafta kapatalım

Biden'ın danışmanı açıkladı: ABD 'kovid cehennemi'ne döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.