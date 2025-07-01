tabii'den Leman'a "Çağrı"lı yanıt

Hz. Hamza'nın Ebu Cehil'e hiddetlendiği ve Müslüman olduğunu açıkladığı sahnede şu konuşmalar geçiyor:

Yalancı mı? Konuşturmadınız ki. Hangisi gerçek hangisi yalan? Konuşmadan bilinemez ki.

Kalk ayağa, cesaretin varsa vur! Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum. Onun söylediklerini söylüyorum. Dövüşmek isteyen çıksın karşıma, benimle dövüşsün. Geceleri çölde tek başıma kaldığımda anladım… Allah o kadar büyüktür ki dört duvar arasına sığmaz."