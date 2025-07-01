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tabii'den Leman'a "Çağrı"lı yanıt

tabii'den Leman'a "Çağrı"lı yanıt

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
13:391/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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tabii'dan Hz. Hamza paylaşımı.
tabii'dan Hz. Hamza paylaşımı.

TRT'nin dijital platformu tabii, Leman dergisinin peygamber efendimize yaptığı saygısızlığa Çağrı filminden paylaştığı bir kesitle cevap verdi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Musa'yı resmeden Leman dergisine tepkiler sürüyor. TRT'nin dijital platfomu tabii, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Çağrı filmi sahnesiyle, derginin saygısızlığına tepki gösterdi. Filmin, peygamberimize hakaretleri duyan amcası Hz. Hamza'nın, Ebu Cehil'in yanına geldiği sahnesinden bir kesit paylaşıldı.

Yeğenimin inancını paylaşıyorum

Hz. Hamza'nın Ebu Cehil'e hiddetlendiği ve Müslüman olduğunu açıkladığı sahnede şu konuşmalar geçiyor:

"Çok cesursun. Çölün en cesur adamıdır… Silahsız insanlar karşısında.

-Senin Muhammed’in yalancının biri!

Yalancı mı? Konuşturmadınız ki. Hangisi gerçek hangisi yalan? Konuşmadan bilinemez ki.

-Muhammed bir sahtekâr.

Kalk ayağa, cesaretin varsa vur! Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum. Onun söylediklerini söylüyorum. Dövüşmek isteyen çıksın karşıma, benimle dövüşsün. Geceleri çölde tek başıma kaldığımda anladım… Allah o kadar büyüktür ki dört duvar arasına sığmaz."

tabii'nin X paylaşımı.


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