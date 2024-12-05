Çizgilerle Peygamber Efendimiz'in hayatı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatı, Japon çizgi romancılığı olan 'manga'ya uyarlandı. Yazar Ömer Faruk Paksu’nun kaleme aldığı “Bir Siyer Mangası - Beklenen” eseri, Aile Yayınları arasından çıktı. Çocuk ve gençler başta olmak üzere her yaştan okura hitap eden 184 sayfalık eserin çizimlerini ise Umut Bayrak yaptı. Manga’nın sürükleyici ve sinematik yönünü kullanan eser, Peygamber Efendimiz’in (sav) doğumuna sayılı günler kala yaşanan Fil Vakası ile başlıyor. Kabe’yi yıkmak için fillerin de yer aldığı büyük bir orduyla yola çıkan Ebrehe’nin Ebabil Kuşları tarafından bozguna uğratılması hikayesini ele alan “Beklenen”, Mekke’deki ortamı çizimlerle anlatıyor. Kitap, Hz. Peygamber’in (sav), sütannesi tarafından öz ailesine götürülmesiyle sona eriyor.





HAYAL GÜCÜMÜZÜ ZORLADIK

Peygamber Efendimiz’in (sav) hayatı, pek çok farklı tür ve formatta yazıldı. Fakat ilk kez manga olarak kaleme alındı. Bunu bir eksiklik olarak gören yazar Ömer Faruk Paksu, geçtiğimiz sene eseri kaleme almaya karar verdi. Paksu, kitabın hayata geçme sürecini şöyle özetledi: “Manga, çocukların ve gençlerin çok sevdiği bir tarz. Bir film izler gibi, sahneden sahneye geçerek, soluk soluğa okunacak bir siyer çalışması ve Peygamber Efendimiz’in (sav) muhteşem hayatının bu formatta hazırlanması önemli bir ihtiyaçtı. Manga senaryosu yazmak normal bir metin yazmaktan daha fazla hayal gücü istiyor, sahneleri bizzat yaşamanız gerekiyor ve akıştan kopmadan, heyecan dozunu azaltmadan olayları art arda sıralamanız gerekiyor. Ve daha önemlisi çizerle aynı dili yakalamanız gerekiyor.”

Ömer Faruk Paksu





HALİFE VE SAHABELERLE SERİ DEVAM EDECEK

Görsel kullanımı ve tasvir konusunda dinimizin hassasiyetlerine titizlikle yaklaşılan eserde, Peygamberimiz (sav) resmedilmiyor. Hikâye anlatımında ise genellikle manga kültürünün dış ses, konuşma balonu gibi yönlerinden yararlanılıyor. Yeni Şafak’a serinin devam kitaplarının müjdesini veren yazar, “Peygamberimizi (sav) hiçbir şekilde resmetmedik, kurgu gereği ilk kitapta olmaları dolayısıyla babasını ve annesini de göstermedik. Sadece konuşma balonları ve dış seslerle onların varlığını hissettirdik. Serinin sonraki kitaplarında da Peygamberimizi (sav), ailesini, çocuklarını, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali gibi büyük sahabeleri göstermeyeceğiz; Çağrı filminde olduğu gibi… Serinin devamında ise amcası Ebu Talip’le Şam yolculuğu, gençlik yılları, evliliği, peygamberlik dönemi, hicreti ve Medine hayatını ele alacağız. Henüz bilmemekle birlikte yaklaşık on kitaplık bir seri olacak gibi görünüyor” dedi.





MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN İLGİ OLACAK

Hz. Peygamber’in (sav) hayatının Japon manga kültürüyle anlatılması kadar, geniş kitlelere ulaştırılması da önemli. Önceki gün satışa çıkan eserin, geçtiğimiz haftaki tanıtım paylaşımları sosyal medyada merakla karşılanmıştı. Bu ilginin sürmesi için eserin farklı dillere kazandırılması için çalıştıklarını belirten yazar, “İngilizce ve Arapça olmak üzere birçok dile çevrilip yayınlanacağını ümit ediyoruz. Müslüman ülkeler bu seriye ilgi duyabileceği gibi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatını merak eden, manga okumayı seven birçok yabancı okuyucu da ilgisiz kalmayacaktır” yorumunu yaptı.







