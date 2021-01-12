Bursa'nın en sevilen lezzeti: Tahinli pide

Lezzetiyle sizi sizden alacak olan tahinli pidenin tarifini en ince ayrıntılarıyla hazırladık. Geriye sizin maharetli ellerinizden çıkan lezzete kalıyor. Şimdiden kolay gelsin...

Tahinli pide.

Tahinli pide tarifi için malzemeler

4 Su Bardağı Beyaz Un

1 Çorba Kaşığı Toz Maya

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Su Bardağı Süt

1 Su Bardağı Su

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sızma Zeytinyağı

Harç Malzemeleri

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Tahin

2 Çorba Kaşığı Su

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3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

Üzeri İçin

Yeteri Kadar Yumurta Sarısı

Tahinli pide.

Tahinli pide yapılışı

Hamur malzemeleri ile yumuşacık ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat mayalandırın. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizin ayası büyüklüğünde açın ve yağlanmış tepsiye aralıklı dizin. İç malzemelerini bir kâsede karıştırın. Hamurların üzerlerini biraz bastırıp çukurlaştırın ve iç malzemesinden paylaştırın. Kenarlarına fırça ile yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişir.

Tahinli pide.

Tahinli pide kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan tahinli pide 25 dakikada pişer.

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Tahinli pidenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan tahinli pide kalorisi 374,3.

Tahinli pide yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tahinli pide için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13 lira.

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