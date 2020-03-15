Hayat Takip süreci nasıl işliyor?
GENEL SAĞLIK

Koronavirüs vaksaı durumunda nasıl bir yol izlenmeli? Koronavirüs belirtileri?

Takip süreci nasıl işliyor?

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen kişi hemen İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildiriliyor. Tedavi sürecinde referans laboratuvara numune gönderiliyor ve hasta sonuçlar çıkıncaya kadar tek kişilik odada izole ediliyor. COVID-19 Vaka Bilgi Formu doldurulup “Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi”ne (İZCİ) giriliyor. Kesinleşen vakalar ise 2. ve 3. basamak ya da şehirde belirlenen hastanede takip edilecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Virüsün çıktığı ilk günlerde oluşturulan Bilim Kurulu alınacak önlemler dışında olası bir vaka durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin haritasını çıkardı.

İZOLE EDİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında oluşturulan Bilim Kurulu olası vakalar için vaka takip algoritması çıkardı. Bilim Kurulu’nun hazırladığı çalışma Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Vaka tanımlandığı anda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi bilgilendirilecek. Vakanın yönetimi İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek.

ANALİZ REFERANS LABORATUVARLARDA

Olası vakanın muayene olduğu hastane durumu en hızlı şekilde bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirecek. Hastaya standart, temas ve damlacık korunma önlemleri alınarak müdahale edilecek. Vaka, hastanede tek kişilik odada numune sonuçları çıkana kadar izole edilecek. Uygun numune alınarak uygun şartlarda saklanacak. COVID-19 Vaka Bilgi Formu doldurulacak. Form Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi’ne (İZCİ) de girilecek.

  • Form ve numune ivedi bir şekilde İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırılacak. Olası vaka, 2. ve 3. basamak hastanelerde, kesinleşen vakalar ise 2. ve 3. basamak hastanelerde ya da ildeki belirlenmiş hastanelerde takip edilecek. Kesinleşen vakalardan yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar 2. ve 3. düzey yoğun bakım ünitelerinde izolasyon odalarında takip edilecek.
  • İl sağlık müdürlüğü tarafından iletilen numuneler referans laboratuvarlarında analiz edilecek. Sonuçlar İl sağlık müdürlüğü HSGM Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’na bildirilecek.

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