Koronavirüs vaksaı durumunda nasıl bir yol izlenmeli? Koronavirüs belirtileri? Takip süreci nasıl işliyor? Koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen kişi hemen İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildiriliyor. Tedavi sürecinde referans laboratuvara numune gönderiliyor ve hasta sonuçlar çıkıncaya kadar tek kişilik odada izole ediliyor. COVID-19 Vaka Bilgi Formu doldurulup “Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi”ne (İZCİ) giriliyor. Kesinleşen vakalar ise 2. ve 3. basamak ya da şehirde belirlenen hastanede takip edilecek.

Nur Banu Aras 15 Mart 2020, 04:00 Yeni Şafak